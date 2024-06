El fulgor de una nueva “Maruxía” en Bueu

Casualidades de la vida. En apenas unos días, el próximo 5 de julio, se cumple una década de la primera regata organizada por la ACT (Asociación de Clubes de Traineras) en Bueu, la tercera cita del calendario de competición de 2014. Algunas de las personas que hicieron posible aquel hito y colaboraron en la organización se atrevían a soñar entonces en un regreso de la competición al mar de Bueu, pero esta vez con la trainera local bogando con las mejores tripulaciones de España. En aquel momento más que un sueño se asemejaba a una quimera. Pero la vida, al igual que la marea, sube y baja y viene y va. Y ciertamente la ACT regresó a Bueu en agosto de 2019, todavía como un sueño lejano para el equipo local. Pero ahora sí: la máxima competición en el mundo de las traineras regresa por tercera ver a esta localidad de O Morrazo y con el Club do Mar Bueu-Simei como digno y orgulloso anfitrión.

El extraordinario trabajo realizado desde hace casi una década ha servido para completar una travesía que parecía casi imposible. La Maruxía, después de tres fases de ascenso, logró el año pasado de manera brillante su anhelado objetivo y forma parte de pleno derecho de la ACT. La Liga Euskolabel arrancará el sábado en la ciudad de A Coruña y el domingo, a partir de las 11.00 horas, se disputará la III Bandeira Concello de Bueu.

El club aprovechó este último fin de semana previo al inicio de la competición para organizar su presentación oficial, que tuvo lugar delante del Concello de Bueu y con una invitada de excepción: una flamante Maruxía. La entidad ha hecho un importante esfuerzo y encargó una nueva trainera para estrenarla en esta nueva singladura en la ACT. Una embaración que fue bautizada como mandan los cánones: con un baño de cava a cargo de un padrino y una madrina. Un descorche del que se encargaron una persona que fue directivo, remero y patrón del club, Juan Veiga [que además es Fillo Adoptivo de Bueu por su trabajo como sanitario durante décadas], y Mani Carballo, que formó parte de la directiva que a partir de 2015 tomó las riendas del Club do Mar Bueu y sentó las bases del actual éxito. “El trabajo que hay aquí es inimaginable. Gracias a los que lo soñasteis”, felicitaba la madrina a la directiva del club.

Juan Veiga y Mani Carballo "bautizan" ayer con cava a la nueva Maruxía del Club do Mar de Bueu. / Gonzalo Núñez

A lo largo de la presentación fueron tomando la palabra técnicos, directivos y representantes municipales. No faltaron referencias a las precarias condiciones de acceso al mar desde las instalaciones de Pescadoira, una demanda que pese al tiempo ya transcurrido sigue sin resolverse, o a la necesidad de acometer mejoras en la nave de deportes náuticos. Pero fueron sobre todo discursos de agradecimiento e ilusión. Todo el mundo asume que la Maruxía afronta una temporada ilusionante y al mismo tiempo durísima. Más viajes, más desplazamientos y remar cada fin de semana junto a las mejores traineras. Bueu será junto a Cabo da Cruz la única representante de Galicia en la ACT. “Vamos a sufrir. El objetivo es dejar a dos barcos por detrás”, aseguraban desde el Club do Mar de Bueu. Eso serviría para garantizar la permanencia, el objetivo que se marcan desde la entidad. La directiva tuvo un agradecimiento especial al patrocinador principal, Simei Global Consulting, y a todo el comercio local que colabora con el Club do Mar Bueu.

Lo que quedó claro es que a la Maruxía la acompañará en todo momento otra “maruxía” desde tierra. Una marea de apoyo y ánimo incondicional por parte de sus aficionados. El futuro del club se puede intuir brillante, sobre todo porque la mayoría de su tripulación está integrada por canteranos y por remeros que se formaron en el propio club. Y no solo eso. Bueu ha conseguido armar una segunda trainera que competirá en la Liga Galega de Traiñeiras B (LGT-B) y que debe servir para garantizar el futuro.

Suso "Viti", antiguo remero del Club do Mar Bueu lee ayer un poema a la "Maruxía". / Gonzalo Núñez

Humanas Formas do Mar Alá no fondo do Mar sinto latir o corazón vermello da Maruxía. Entre lumaradas de Ardora acéndese a nosa Ría emerxen os esculpidos corpos. Humanas Formas do Mar anegadas de emocións rumbo cara a bocanoite cando xa se deita o Sol na sombra da Illa de Ons. De proa a popa remando contra o vento no dindán da Maruxía téntase o mar, puro sentimento. Entre babor e estribor vibra unha guitarra, un eléctrico blues para vogar vibran as cordas, e o patrón na voga leva un cantar. Un cantar acompasado, un monótono fungar mentres o Lapis do Carpinteiro na madeira escrebe o guión. Humanas Formas do mar somos mar, somos area prisioneiros dun azar formas da Maruxía nas ondas eternas que veñen e van. Mareas de poesía. Somos luz, somos o vento no eterno Mar do sentimento. *Poema leído ayer por Suso Viti, exremero del Club de Mar Bueu

