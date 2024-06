Los cuatro mejores equipos de Primera y Segunda juegan la fase final de Copa

Decoraciones Fernández-Máikel and Best Sport y Leña Verde-Northcoast Barbershop en Segunda División, y Casa Adriano-Crispametal y Getelec Instalaciones-Vinoteca A Cepa en Primera División. Estos son los emparejamientos de las semifinales del Torneo de Copa de la Liga Keniata de Moaña, que se disputan hoy (a las 20.30 horas los de Segunda y a las 21.30 los de Primera). Las finales quedarán para la jornada de mañana, en un fin de fiesta del campeonato que tendrá su plato fuerte con estos encuentros decisivos –programados para las 17.30 y las 18.30 horas–, así como en la entrega de trofeos de Liga y Copa, prevista para las 20 horas. El día arrancará, de todos modos, a las 11 de la mañana, con juegos para todas las edades que incluirán habilidades con el balón como gol desde el mediocampo, lanzamientos de puntuación, encestar con el pie o gol en tres porterías.

La Copa del Keniata de Moaña ha llegado a su fase decisiva después de una jornada que arrojó los siguientes resultados en Primera: Getelec Instalaciones 7-Electricidad Bermúdez 2; Orquesta Magos 2-Crispametal/Celtamotor 4; Bar Ramona/Repsol 4-Vinoteca A Cepa 1; Fulming Bar Royal 4-Casa Adriano 9; y A Centoleira/Daniel’s 5-Retoral/Piscis/Chiringo A Borna 4. Getelec y Casa Adriano sumaron 27 puntos, por los 22 del Crispametal/Celtamotor y los 16 del Vinoteca A Cepa.

En Segunda Decoraciones Fernández 11-Kanillas Athlétic 3; Bb+ 2-Máikel and Best Sport 9; Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo 4-Rápido da Jalleira/Axeito Urban 0; Tecnosat/Pescadería Josefa 2-Unión Penosa 9; y Leña Verde 5-Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar 4. El Leña Verde sumó 25 puntos, por los 24 de Decoraciones Fernández, los 21 del Máikel and Best Sport y los 19 del Northcoast.