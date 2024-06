Ultimátum del Frigoríficos: O recibe más ayudas de las administraciones o deberá renunciar a la Asobal

O se incrementa el apoyo económico de las instituciones o habrá que renunciar a jugar en la Liga Asobal Plenitude. Esa es la tesitura a la que se enfrenta el Frigoríficos del Morrazo tras una temporada exitosa en lo deportivo –con la permanencia en la categoría– pero complicada en lo económico. El club ha lanzado en sus redes sociales un SOS para que Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Cangas arrimen el hombro y realicen una aportación más acorde “a la altura de la categoría en la que estamos” en un momento especialmente delicado para la supervivencia de la entidad con la profesionalización de la Liga Asobal.

“No se trata de llorar por llorar, sino que esto es la pura realidad”, advierten desde el club presidido por Alberto González, que esta temporada ha contado con el presupuesto más elevado de toda su historia, 702.000 euros. El gasto, sin embargo, se dispara ya por encima de los 800.000 euros, al haber tenido que asumir gastos inesperados como la contratación de dos jugadores en el mes de enero o el pago de la instalación de los LED, entre otros. “Si no es por la buena gestión de los últimos años y por el apoyo de la masa social y de los patrocinadores, esto no se habría mantenido”, señalan.

Un colchón con fecha de caducidad

Pero ese colchón que ha mantenido a flote al Cangas tiene fecha de caducidad. Y esa no es otra que esta misma campaña, tal y como se advierte en el comunicado. “Si este año no conseguimos subir esa aportación, vamos a pasar muchos problemas”, señalan, a la vez que aseguran que “si las administraciones nos están diciendo que no podemos estar ahí, no vamos a estar ahí. Si esto no cambia, tendremos que irnos a la División de Honor Plata. No salen las cuentas y lo que no haremos será poner en peligro la estabilidad económica del club. No podríamos seguir en la Liga Asobal”.

Asamblea del Frigoríficos del Morrazo de principios de temporada, en la que presentó su presupuesto. / Santos Álvarez

Desde el club se agradece públicamente el respaldo incondicional de los socios, que en su momento asumieron una considerable subida en el precio de los carnés, “a pesar de que seguimos teniendo los más baratos de la categoría”, así como de las empresas patrocinadoras. “Hemos subido el presupuesto en torno a un 30 por ciento. Los socios y patrocinadores han respondido, pero las instituciones nos siguen dando exactamente la misma ayuda”, manifiestan.

"Si estuviésemos en una ciudad, tendríamos más apoyo institucional"

“Si este club estuviese en una ciudad en lugar de en un pueblo como Cangas tendríamos más apoyo”, sentencian desde el Frigoríficos del Morrazo, que ya ha iniciado una ronda de contactos –ha estado con Secretaría Xeral para o Deporte y Concello de Cangas, y próximamente lo hará con la Diputación de Pontevedra– para volver a exponer su situación. Los agravios comparativos son evidentes para la entidad deportiva. “Es una vergüenza que un club de fútbol de Segunda RFEF reciba de la Diputación tres o cuatro veces más que nosotros. O le damos mucho valor a otros deportes o no le estamos dando ninguno a este”, afirman. En cuanto a las ayudas autonómicas apuntan que “clubes de otras ligas profesionales, como la de baloncesto con Obradoiro o Breogán tienen un convenio exclusivo, mientras que nosotros seguimos en la línea de patrocinios. Tampoco queremos compararnos con ellos, pero con recibir la cuarta parte de lo que ellos tienen nos conformamos”.

El Aranda, recién ascendido con más aportación que el Cangas

En la comparación con otros clubes de Asobal, el Cangas también sale perdiendo, y por goleada. “Recibimos, en el mejor de los casos, menos de la mitad de lo que reciben gran parte de los equipos de la categoría”, reza el comunicado. El último ejemplo es el del recién ascendido Villa de Aranda, que tiene comprometidos 190.000 euros solo del ayuntamiento (quien también abonará los Leds), una cifra que ya supera ampliamente lo que el Cangas ingresa por subvenciones sumando las aportaciones de Xunta, Diputación y Concello.

Solo 5.000 euros de ingresos de la liga profesional

Las críticas del Balonmán Cangas se extienden asimismo a la Liga Asobal, cuya apuesta por la profesionalización no se ha traducido en la generación de mayores ingresos para los clubes. “Es una vergüenza que este año recibamos incluso menos dinero que el anterior en concepto de derechos televisivos”, apuntan desde la directiva del Balonmán Cangas. Así, está previsto el ingreso de 30.000 euros más IVA, de los que solo la mitad se recibiría antes del cierre del ejercicio el 30 de junio. Si a esos 15.000 se le restan 10.000 por los derechos de participación que hay que abonar, el balance es de un ingreso de solo 5.000 euros. En las reclamaciones del Cangas también está la mejora de O Gatañal. “Hemos dejado el pabellón muy bonito con nuestro esfuerzo, pero los vestuarios son de vergüenza. Y es algo en lo que tienen que implicarse las tres administraciones”, sentencian.

