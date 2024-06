Jaime Gallardo: "Ficho por un histórico del balonmano español"

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado su tercera incorporación de cara a la próxima temporada (tras las de Arón Díaz y Arnau Fernández) y, con ella, el capítulo referente a los extremos. El elegido es el zurdo Jaime Gallardo, de 25 años, que procede del Balonmano Burgos de la División de Honor Plata, rival precisamente de los cangueses en el play down, y con el que esta temporada ha anotado 91 goles en 32 encuentros (nueve de ellos en los dos duelos de la promoción).

Gallardo firma por dos temporadas en un club del que dice que “es un histórico del balonmano español. Ya jugué en O Gatañal como visitante y debe de ser increíble poder hacerlo como local con la afición”, señala, apuntando también como razones para su llegada el hecho de haber cumplido una etapa en tierras burgalesas. “Nacho [Moyano] se puso en contacto conmigo y no lo dudé cuando llegó la oferta”, afirma, antes de añadir que “ya he veraneado con mi novia un par de veces por ahí y a los dos nos encanta Galicia”.

Jugador de la confianza de Moyano

Con Gallardo el Cangas se asegura un jugador completo en ambos lados de la pista que, además, cuenta con la plena confianza de Moyano, con quien coincidió en las selecciones de Madrid, en Carabanchel e Ikasa y en la selección española juvenil. “Ha influido en mi decisión, lo conozco, sé cómo funciona y es algo que he tenido mucho en cuenta”, admite el extremo.

Gallardo, en una estampa con su anterior equipo. / Balonmano Burgos

Por su parte, el preparador madrileño apunta de su nuevo pupilo que “es ambidiestro y es el jugador que hemos podido ver ante el Burgos. Es un buen finalizador, capaz de salir por fuera y defensivamente muy sólido. Hace un buen uno contra dos e incluso puede aportar en el avanzado”. Y sentencia señalando que “es una muy buena opción con experiencia en la Asobal para un equipo de nuestro nivel”.

Experiencia Asobal en el Guadalajara

Y es que Gallardo se formó en la cantera madrileña (Safa, Carabanchel e Ikasa) antes de dar el salto a la Liga Asobal en las filas del Guadalajara. Allí anotó 150 goles en tres temporadas (49 en la primera, 30 en la segunda y 71 en la última), fichando posteriormente por el Burgos para la campaña 21-22. Ha estado tres años en la División de Honor con buenos números en el apartado ofensivo, anotando 101 goles en 27 encuentros en su primer año y 97 en 24 en el segundo, por los 91 de la campaña recientemente finalizada.

El ya jugador del Cangas aplaude a la afición burgalesa. / Balonmano Burgos

De cara al próximo año su objetivo no es otro que “mirar a la permanencia, y luego todo lo que venga a mayores será bienvenido. Este año el Cangas ha tenido muy mala suerte, con ocho empates, que al final te dejan abajo por un solo gol”. De la plantilla con la que compartirá vestuario afirma conocer a todos “por haber jugado contra ellos, pero a alguno lo conozco más personalmente, como es el caso de Arón Díaz o de Santi López”. Sobre el reto de ocupar la misma posición que Jenilson reconoce que “es una responsabilidad, pero me gustan los retos. Jenilson es un crack, un jugador top, pero yo me voy a dejar la vida en la pista”.

Una plantilla casi perfilada de 15 jugadores

Con la llegada de Jaime Gallardo, tercera incorporación del Cangas de cara a la próxima campaña, Nacho Moyano dispone ya de un total de 15 jugadores en su nuevo proyecto. La plantilla del Frigoríficos queda prácticamente perfilada a falta de tres jugadores en posiciones, eso sí, determinantes. Así, por el momento el técnico madrileño dispone del portero Jorge Pérez; de los centrales Santi López, Toth y Manu Pérez; de los laterales Fodorean, Thymann, Brais y Gayo; de los pivotes Quintas y Essam; y de los extremos Arnau Fernández, Arón Díaz, Gallardo, Gael y Azurmendi.

Faltan por cubrir tres puestos. Uno de ellos es el de la portería, que únicamente tiene a Jorge Pérez como inquilino tras la salida de Elcio Carvalho al Burgos. Otro es el pivote, con un jugador que complemente a Quintas y Essam, y que tenga características más ofensivas que ambos. Y el tercer elemento es un lateral derecho que comparta puesto con Gayo, cubriendo la marcha de Andrade, que se uniría a las ya anunciadas de Elcio (Burgos), Dorado (Caen), Jenilson (Limoges), Del Arco y Moisés (retirados).

Suscríbete para seguir leyendo