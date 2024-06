El Crispametal pincha ante el Fulming

El Crispametal/Celtamotor no pudo pasar del empate ante el Fulming Bar Royal en la décima jornada de la Copa de la Liga Keniata de Moaña. El tercer clasificado del grupo de Primera igualó a un gol y se aleja de los dos primeros clasificados, Getelec Instalaciones y Casa Adriano, que no fallaron en sus respectivos compromisos. El primero d ellos derrotó por 3-1 al A Camelia Caramuxo, mientras que el vigente campeón de Liga no tuvo piedad del Retoral/Piscis/Chiringo A Borna, al que goleó por 8-0.

El cuarto en liza es el Vinoteca A Cepa Bueu, que sumó los tres puntos ante el A Centoleira/Daniel’s, lo que le garantiza su presencia en las semifinales del torneo. Por detrás del cuarteto cabecero el Orquesta Magos derrotó al Electricidad Bermúdez en un emocionante encuentro que acabó con victoria para los primeros de forma ajustada por un tanteador de 5-4. En este grupo es colista el A Centoleira con un solo punto, mientras que el Retoral/Piscis/Chiringo A Borna suma seis.

Resultados y clasificación de la Copa de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

En el grupo B la batalla por la zona alta de la clasificación no acaba de clarificarse en uno u otro sentido. El Leña Verde es líder gracias a su apurado triunfo ante el Rápido da Jalleira/Axeito Urban, lo que permite alcanzar los 22 puntos, por los 21 de un Decoraciones Fernández que este fin de semana doblegó al Bb+ por 3-0. Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar y Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas tienen 19 tras haberse quedado sin sumar esta semana. Los primeros descansaron al tocarles jugar con el Cervexería O Carlete, mientras que los segundos cayeron ante el Máikel and Best Sport, que de este modo se mete de lleno en la pelea por estar entre los cuatro mejores del grupo.

Fiesta cierra de temporada el sábado 22

Quien no estará en esa batalla hasta el final será el Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo, que pinchó en esta pasada jornada al no poder pasar de la igualada sin goles ante el Kanillas Athlétic, único equipo de la categoría que todavía no ha sido capaz de estrenar su casillero de puntos. El Unión Penosa, por su parte, venció por 10-6 al Mapfre Moaña/Soluzión Enerxética para afianzarse en la zona intermedia de la tabla, habida cuenta de que no ganaron los cuatro últimos clasificados de la categoría (Rápido da Jalleira, Mapfre Moaña, BB+ y Kanillas Athlétic, más allá del Cervexería O Carlete, que no ha participado).

El sábado 22 se disputarán las semifinales y final de la Copa (a las 18 y 19 horas) en una jornada festiva en Reibón que comenzará a las 11 y en la que habrá juegos gratuitos para niños y mayores, además de la entrega de premios y trofeos. Organiza el Club Xunqueira Beach.