El adiós de Moi Simes, “un dos nosos”

Llegó a O Gatañal y al Frigoríficos del Morrazo pidiendo la oportunidad de entrenarse con el segundo equipo [el entonces Explotaciones Mineras, que luego recuperó su histórico nombre del Luceros]. Eso fue hace ya quince años. Y desde entonces se convirtió en el dueño del dorsal número 3 y uno de los estiletes del Cangas como extremo izquierdo. Moisés Simes (Bueu, 1988) se despedirá hoy de la afición de O Gatañal después de doce temporadas consecutivas en Asobal, 330 partidos en la máxima categoría del balonmano español y casi 650 goles. Una trayectoria que le llevó a disputar incluso la Copa EHF y la Copa Asobal en la campaña 2015/2016. Es el único de los integrantes de la actual plantilla que ha jugado cuatro fases finales de la Copa del Rey con la camiseta canguesa: una a las órdenes de Víctor García “Pillo” y las tres últimas con Nacho Moyano en el banquillo. “Un dos nosos” en toda regla. Hoy afrontará su última misión y servicio al Frigoríficos: derrotar al UBU San Pablo Burgos en el partido de vuelta de la eliminatoria para seguir en Asobal.

“Hasta aquí mi sueño, un sueño que se hizo realidad”, anunciaba ayer a mediodía en un video divulgado a través de las redes sociales del Frigoríficos del Morrazo acompañado por una “Dulce introducción al caos” de Extremoduro. De esas quince temporadas con el Cangas, trece fueron con el primer equipo. Hasta la fecha era el único de los supervivientes del conjunto que consiguió el último ascenso a Asobal en la campaña 2011/12, en la fase disputada en O Gatañal y en la que se ganó al Gijón y a Villa de Aranda. “La valoración de estos años es positiva, fue una etapa muy bonita: jugamos en Europa, la Copa Asobal y la Copa del Rey”, manifestaba ayer tras hacer pública su decisión.

Una resolución que no llega de manera repentina, sino que llevaba tiempo sopesando por culpa de las lesiones. Hace unos meses, justo antes de la previa de Copa ante el Alicante, reconocía que últimamente no podía disfrutar de su deporte precisamente por esos problemas físicos. “Esta temporada, después de tantas lesiones, era la mejor decisión que podía adoptar”, afirma el extremo bueués.

Lo que no está claro es si es una retirada definitiva o si alargará un poco más su carrera en una categoría de menor exigencia. “Siempre dije que uno de mis sueños era jugar un año con mi hermano [el portero Yeray Simes, que también jugó en la base del Cangas y que la temporada pasada militó en el Reconquista Vigo de Primera Nacional]. Pero aún no sé que haré”, explica Simes.

Moi Simes en un partido con la camiseta del Cangas en O Gatañal en octubre de 2011 en la entonces División de Honor B. | // C.G. / david garcía

Lo que sí tiene claro es que hoy quiere despedirse de O Gatañal con un triunfo y garantizando un año más la permanencia del Frigoríficos del Morrazo en la Liga Plenitude Asobal. La emoción de este momento queda patente en su agradecimiento a todos los estamentos del club, desde la directiva hasta todas esas personas que con su trabajo hacen que el Cangas sea una gran familia y que funcione desde la pista hasta la cantina. Y por supuesto a la mejor afición de España. “Especial mención a esa gente que nos anima cada partido, sea cual sea el resultado, sea cual sea el destino: nuestra querida Marea Azul”.

Moisés Simes también tiene palabras de agradecimiento hacia su familia. A lo largo de estos años fue capaz de compatibilizar el balonmano al más alto nivel, su formación y su trabajo en el mundo de la automoción. “Todo gracias a mis padres y a su socio en el taller en el que trabajo”, concluía.

Ahora cambiará definitivamente el 40x20 por su otra pasión mecánica y automovilística.

Un último esfuerzo y teñir de azul O Gatañal El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro disputa hoy el último partido de la temporada 2023/24. Un encuentro en el que la despedida de Moisés Simes no oculta el carácter trascendental de la cita: la posibilidad de certificar un año más la permanencia en Asobal. El cuadro entrenado por Nacho Moyano recibe a las 18.00 horas al UBU San Pablo Burgos. Lo hace con una renta favorable de doce goles gracias a su arrollador triunfo (30-42) en el partido de ida del play down, pero también huyendo de la euforia y de un exceso de confianza. “El objetivo aún no está conseguido y tenemos que respetar al máximo a nuestro rival”, insisten desde el cuerpo técnico y directiva. El objetivo es llenar O Gatañal para que el “fervedoiro” cangués ofrezca su mejor imagen en la despedida oficial de la temporada 2023/24. Pero no solo eso. El club quiere que las gradas del pabellón sean una enorme marea azul y por ello anima a todos los aficionados a acudir con camisetas o camisas azules. Ya sea alguna de las prendas de juego oficiales del Balonmán Cangas o cualquier pieza de ropa azul. “Queremos teñir de azul O Gatañal”, piden desde el Frigoríficos del Morrazo. El partido comenzará a las 18.00 horas, pero como es habitual el ambiente comenzará mucho antes. A partir de las 15.30 horas la actividad ya estará en marcha en los alrededores de O Gatañal. Habrá cantina, un dj, música y desde la Marea Azul quieren organizar un recibimiento a la plantilla del Frigoríficos a su llegada al pabellón. Quedan 60 minutos para bajar el telón a la temporada y se pide un último esfuerzo y arreón para que el objetivo de la permanencia sea una realidad un año más.

