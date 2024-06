Moyano: “Aún no cruzamos la meta”

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro lo tiene al alcance de la mano, pero no quiere confianzas ni relajación. La contundente victoria del miércoles en el partido de ida contra el UBU San Pablo Burgos (30-42) en el play down coloca a los cangueses en una posición inmejorable para atar un año más la permanencia en Asobal. “Tenemos varios cuerpos de ventaja para llegar a la meta, pero todavía no hemos cruzado la línea. Lo peor que podemos hacer es confiarnos y pensar que ya es domingo”, reflexionaba ayer el entrenador del conjunto cangués, Nacho Moyano.

A los de O Morrazo les queda un último esfuerzo, que será mañana a las 18.00 horas en el pabellón de O Gatañal y donde esperan certificar definitivamente la salvación. El equipo llegó ayer a Cangas alrededor de las cinco y media de la madrugada después de un largo viaje por carretera. El cuerpo técnico optó por dar jornada de descanso a la plantilla y trabajo de recuperación activa en sus domicilios. Hoy volverán a entrenar en O Gatañal antes de recibir mañana al Burgos.

Moyano no escatimó elogios a su equipo, del que destaca que supo entender cómo debía jugar ante su rival tanto a nivel táctico como mental. “Había personas que nos decían si firmábamos un empate o una victoria ajustada, pero los jugadores querían ganar y lo demostraron”, subraya. Sobre la pista uno de los aspectos que más preocupaba al entrenador del Frigoríficos era la defensa del Burgos y su bloque central. “Supimos entender cómo había que atacar ese bloque tan sólido, con jugadores grandes y en el que tienen muchas ayudas. Había que generar juego y dar continuidad hacia los extremos y así lo hicimos”, explicaba el técnico.

La aportación desde los extremos

Así lo reflejan también las estadísticas, con hasta 13 goles de Jenilson Monteiro, 9 de Mario Dorado y la efectividad de Moi Simes y Gael Blanco. “La segunda línea y el acierto de Juan Quintas (4/4) tuvieron un papel fundamental, pero para eso también fue necesario el trabajo de la primera y entender qué necesitaba el partido”, insiste.

La renta de 12 goles parece a priori una ventaja prácticamente insalvable, más aún si se tiene en cuenta que el definitivo partido de vuelta será en O Gatañal. Pero desde el Frigoríficos huyen de un exceso de confianza. En primer lugar, Moyano recuerda la promoción de la temporada 2021/22, en la que en la ida el Sinfín ganó 29-36 en la pista del Eon Horneo Alicante, pero luego tuvo enormes problemas en la vuelta [llegó a ir perdiendo de seis goles] y al final consiguió salvar la situación con una derrota por la mínima (31-32). Y, en segundo lugar, el técnico de los cangueses pide “respeto” hacia el rival. Y eso pasa por un nuevo ejercicio de concentración, intensidad y salir a buscar una nueva victoria que permita brindar a la afición de O Gatañal el mejor fin de fiesta posible para la temporada 2023/24.

El entrenador vigués del Burgos, Roi Sánchez, durante un momento del partido contra el Frigoríficos del Morrazo / San Pablo Burgos

Sánchez: “Nos queda disfrutar de un pabellón maravilloso”

Desde UBU San Pablo Burgos dan prácticamente por perdido el play down contra el Frigoríficos. Su entrenador, el vigués Roi Sánchez, reconocía en la previa que el Cangas era precisamente el único rival “al que no quería ver ni en pintura” y después del encuentro en El Plantío reconocía la superioridad canguesa. “La diferencia es grande y el Cangas estuvo bien. Es un conjunto que acabó séptimo en la segunda vuelta de Asobal y hay bastantes equipos peores. Lo hemos intentado, pero hay bastante diferencia y hay que aceptarlo”, manifestaba el entrenador gallego.

Sánchez parece poner las luces largas y la vista en el futuro. “Lo que nos queda el sábado es disfrutar de una promoción, de un pabellón maravilloso [por O Gatañal] y coger más experiencia. Todavía estamos muy lejos del Cangas”, apuntaba el técnico.

Sobre el desarrollo del partido de ida y el 30-42 tampoco puso paños calientes. “La diferencia es esta. Han estado muy bien y han metido todos los goles de los extremos. Hemos intentado salirle a sus lanzadores porque sabíamos de su peligro, pero jugaron por fuera y no tuvimos opción. Con nuestra defensa 5.1 los atascamos, pero cuando jugaron siete contra seis nos machacaron desde los extremos”, concluía Roi Sánchez.

