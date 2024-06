“No quería ver al Cangas ni en pintura; sé lo que es jugar en O Gatañal”

Junto a Álex Chan, García Lloria y Rubén Fernández integra la pequeña comunidad gallega del Balonmano Burgos. Formado como jugador y entrenador en el pabellón de As Travesas, en las filas del Academia Octavio, Roi Sánchez ha llevado su talento más allá de O Courel. Cuatro años en el Barcelona (en la cantera y como segundo de Pasqui) y otros tantos trabajando en el Hannover Burgdorf lo prepararon para dar el salto al banquillo del Stuttgart, en donde estuvo poco más de una temporada. Ahora, el vigués comanda a un Burgos que se juega esta semana el play down con el Frigoríficos.

“No me gusta tener que enfrentarme a un equipo gallego”, admite Roi Sánchez, echando mano de sentimiento en vísperas del primera encuentro del play down, mañana a las 20.30 horas en el pabellón El Plantío.

– ¿Cómo se encuentra el equipo después del palo de no haber conseguido el ascenso?

– Cada día un poco mejor. Fue un palo muy grande, ver a dos equipos ascender en tu casa [el Guadalajara lo hizo en la Liga Regular, el Aranda en la fase de ascenso], con una final de la promoción que se escapa por unos centímetros [Chan pisa en la última acción de la final contra el Aranda antes de la prórroga], y contra el eterno rival. Pero han pasado ocho días y para el club es un objetivo muy bonito poder medirse a un equipo de Asobal.

– Más allá de cuestiones tácticas, supongo que la gran preparación es anímica, con un equipo que era favorito para subir directamente primero o en la promoción después por el hecho de jugar en casa.

– Desde principios de temporada nos pusieron entre los favoritos y estuvimos a la altura, entre el primer y el segundo puesto. Se nos escapó por un buen Guadalajara y por errores en algunos partidos de fuera. En la promoción fue un campo neutral, porque había mucha gente de Aranda. Es una pena que el trabajo de un año entero se nos vaya en la prórroga, pero creo que llegamos a esta eliminatoria con ilusión y la cabeza limpia.

– ¿Es el Cangas el peor de las rivales que le podía tocar, no tanto por plantilla o presupuesto como por su experiencia en este tipo de encuentros?

– Probablemente, porque tanto el club como muchos de sus jugadores están acostumbrados. Yo no quería al Cangas ni en pintura, primero porque es un equipo gallego, y luego porque sé lo que es jugar en O Gatañal, que no es algo sencillo. Pero también por su trayectoria en la segunda vuelta, en la que fue el séptimo mejor equipo de la Asobal. El Cangas es favorito, pero creo que tenemos suficientes argumentos balonmanísticos.

El entrenador vigués en un partido disputado en El Plantío esta temporada. / Javier Gómez

– En su plantilla tiene gente con muchas tablas, como Chan o Lloria, y otros que ya saben lo que es jugar una promoción ante el Cangas, como Martins y Leonel [lo hicieron el año pasado en las filas del Trops Málaga].

– Sí, pero ni Chan ni Lloria han jugado una promoción. También es cierto que no es lo mismo jugar por ascender que hacerlo por no descender. A ver si trasladando ese favoritismo que hemos tenido toda la temporada al Cangas tenemos la cabeza más liberada.

"Hay que evitar que los parciales te condenen"

– Su ventaja es poder contar con todos sus efectivos. Moyano tendrá que descartar a tres de sus extranjeros.

– Sí, eso iguala un poco la contienda, aunque lo haría más si jugásemos la vuelta en casa del equipo de Plata. El Cangas tiene más plantilla que cualquier equipo de Plata.

– Es una eliminatoria a 120 minutos, pero supongo que la idea será ir con cierta renta de El Plantío.

– Nosotros planteamos este primer partido para ganar, no pensamos en ningún colchón. Hay que cuidar que los parciales no te condenen, si tienes uno malo no hay que intentar arreglarlo en cinco minutos, porque aún queda el partido de vuelta.

– ¿Le preocupa alguna cuestión del Frigoríficos en concreto?

– Su dinámica, porque es buenísima, más allá de que tiene buenos jugadores, como sus dos extremos. Cuenta con un buen bloque defensivo, una buena portería, mucho lanzamiento. Pero lo que más destaca es su buena dinámica de resultados.

“Dani Fernández lleva este pueblo en su corazón”

– Stuttgart y Burgos son dos proyectos muy diferentes, pero con el denominador común de ser muy exigentes, cada uno a su nivel.

– Desde luego que sí, son proyectos exigentes, muy difíciles de comparar entre sí, porque estamos hablando de la Bundesliga en el caso del Stuttgart, pero con ambición, que es lo que debe tener cualquier proyecto. Ser complaciente no te lleva a mejorar.

– Usted ha tenido la oportunidad de entrenar –primero en las categorías inferiores del Barcelona, luego en el Stuttgart – a uno de los jugadores que más ha calado en el Cangas en los últimos años, Dani Fernández. ¿Qué puede decirnos de él?

– Solo tengo buenas palabras hacia él. Trabajé con él en el filial del Barça y en el programa de Talents, y todos lo ayudamos desde fuera para que pudiese desarrollarse como jugador. Siento orgullo porque encarna los valores de un deportista y solo tengo palabras de admiración. Y me consta que lleva a Cangas en el corazón, es su segunda casa.

