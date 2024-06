El ADFS Bueu certifica el ascenso a Tercera tras imponerse al Valladares

La ADFS Bueu ya es de Tercera División. El conjunto que dirige Pablo Durán certificó su ascenso después de imponerse por 7-4 al Valladares en el partido decisivo de la promoción. “El equipo estaba confeccionado para pelear por el ascenso. Luego, la llegada de Martín Leal en el último mes nos dio un plus para compensar las bajas que teníamos”, señala el presidente de la entidad, Fran Campos, que advierte, de todos modos, que “al no subir directamente, en las promociones puede pasar cualquier cosa”.

No hubo sorpresas y los buenenses impusieron su condición de favoritos, al actuar como locales en una temporada en la que solo cedieron dos empates en casa (ambos ante el A Quinta de Tui, y el segundo con victoria en la prórroga).

Superioridad buenense

Ante el Valladares, Campos asegura que “siempre llevamos la voz cantante. Aprovechamos dos de las primeras oportunidades que tuvimos y nos fuimos 3-1 al descanso”, relata. Los locales no aumentaron su renta y el cuadro vigués recortó distancias (3-2) e incluso tuvo el empate. No lo aprovechó y el ADFS Bueu no perdonó, anotando tres dianas en otros tantos minutos para sentenciar el choque, que acabó con un 7-4.

“El resultado es más que justo”, señala Campos, que pone en valor el buen rendimiento de los suyos. “En la segunda vuelta ganamos 13 partidos y empatamos dos, lo que nos permitió acabar en segunda posición [solo por detrás del Marín]”, dice. Eso supuso poder jugar toda la promoción como local. “Y eso siempre es un plus”, sentencia.