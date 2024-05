El Beluso huye del exceso de confianza

La victoria por 2-0 ante el San Martín en el primer encuentro de la promoción de ascenso a Preferente no le concede siquiera un atisbo de tranquilidad a una Cultural Deportiva Beluso que huye del exceso de confianza de cara al partido de vuelta, este domingo a partir de las 19 horas en el Municipal de Vilaxoán. “No nos fiamos ni un poco, porque a un partido puede pasar cualquier cosa”, señala el entrenador del conjunto buenense, Rafa Villaverde.

El preparador de los celestes afirma que “si fuésemos a jugar con un 2-1 lo haríamos preocupados. Pues bien, ese gol te lo pueden hacer en el primer minuto de juego, así que hay que estar igual de concentrados”, y añade que “sabíamos que todo se iba a decidir en el partido de vuelta, así que iremos a ganar y a seguir con la buena dinámica que tenemos”.

Y es que el Beluso ha ido de menos a más a lo largo de una temporada en la que comenzó con las dudas lógicas de un equipo en formación con muchas novedades. “Nos costó un poco, era un equipo nuevo, acumulamos varios empates y nos tocó ir a remolque”, reconoce Villaverde. Pero de forma progresiva los buenenses fueron ajustando piezas hasta rubricar una excelente segunda vuelta, con 34 puntos en su casillero. “Fue uno de los mejores balances de la categoría, junto al Atlántida de Matamá”, manifiesta. Su sprint final de campaña, con cinco victorias y un empate en las últimas seis jornadas, es una buena muestra de ello.

Los números no engañan. El Beluso ha sido el segundo mejor local del grupo, con 36 puntos logrados en el campo de As Laxes, solamente superado por los 38 del campeón, el Matamá. “La verdad es que en casa nos encontramos bastante a gusto”, señala el técnico. A domicilio los buenenses no tienen un balance tan espectacular, pero tampoco es desdeñable, ya que presentan el quinto mejor registro, con 25 puntos, por detrás de Umia (31), Atlántida de Matamá (29), Campo Lameiro (29) y su rival en la promoción, el San Martín (28).

El otro dato interesante de los de O Morrazo es su capacidad realizadora. Son el equipo más goleador de la categoría con 71 goles, y eso sin necesidad de disponer de un referente en esas tareas. “Tenemos facilidad para marcar gol, pero también porque queremos jugar y creamos ocasiones”, explica. Su pichichi es Millán, con 13 dianas, solo una más de las que ha aportado Dieguito, que ha anotado 12. El central Lope sorprende con sus 9 tantos, mientras que Marcos ha anotado 6; Álex Fernández y Barreiro 5; Calo 3; Vivi y Santi 2; y Diego Casqueiro, Adrián Fernández, Adrián Otero, Teo y Denís uno cada uno de ellos

Volviendo al duelo del domingo, Rafa Villaverde subraya que “a un partido puede pasar cualquier cosa, y todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada”. Del San Martín asegura que es un rival “al que conocemos muy bien” –no en vano ya se han enfrentado en tres ocasiones, dos en liga regular y otra en la ida de esta promoción– y que “de los de la parte de arriba no es el que hubiese preferido para jugar contra ellos. Es un equipo de los que más me gusta cómo juegan”.

Con una auténtica final por delante, Villaverde asegura que su intención es llevar la semana con absoluta tranquilidad, como si se tratase de un encuentro más. “Intentamos que todo sea normal, trabajar y preparar el partido como otro, ajustar algunas cosillas del que jugamos aquí y listo”. Todo para que el Beluso esté en las mejores condiciones para poder regresar a la Preferente Galicia tan solo un año después de su descenso.

