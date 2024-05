El Frigoríficos-Burgos será el sábado 8

El Frigoríficos del Morrazo se divide entre la devoción y la obligación, o lo que es lo mismo, entre el premio de poder disputar la Final a Ocho de la Copa del Rey y el doble enfrentamiento del play down ante el Burgos. La inmediatez de la cita ante los blaugrana no oculta, sin embargo, para nada el foco del conjunto de Nacho Moyano, fijado en su rival de la promoción desde que el domingo conoció su identidad.

Ya hay fechas para ese doble enfrentamiento ante los del vigués Roi Sánchez. La eliminatoria comenzará el próximo miércoles, 5 de junio, en el pabellón de El Plantío, en un encuentro que se disputará a partir de las 20.30 horas. A pesar de ser un duelo entre semana y de la distancia que separa la capital burgalesa de O Gatañal, nunca se puede descartar que haya desplazamiento –más o menos masivo– de aficionados morracenses. El Cangas, como el mítico Liverpool de fútbol, nunca camina solo.

Horario por fijar

La vuelta se disputará finalmente el sábado 8 de junio en cancha canguesa, si bien el club todavía no ha fijado un horario para ese duelo. Todo apunta, no obstante, que el encuentro se pueda disputar a las 18 horas. Lo que sí está confirmado por parte de la entidad que preside Alberto González es que los socios no pagarán entrada para acceder a O Gatañal. Es posible, además, que el club se decante por repetir una de las promociones que mayor éxito le han reportado tanto la temporada pasada como la actual, la de “O socio convida”. A través de ella pondrá en circulación una cantidad determinada de entradas –entre 100 y 150 – a precio reducido (10 euros) para que los abonados de la entidad puedan invitar a un acompañante a ese encuentro decisivo.

Mismos árbitros que en la promoción ante el Málaga

Asimismo, también se conocen ya las parejas encargadas de impartir justicia en los dos partidos de la promoción. Para la ida de la eliminatoria en Burgos los responsables de dirigir el choque serán los cántabros Hoz Fernández y Riloba Pereda. Curiosamente, la misma pareja que arbitró el último partido de la liga regular para los cangueses, el pasado fin de semana ante el Atlético Valladolid en O Gatañal. Y más curioso aún es que ambos también fueron los encargados de dirigir el Cangas-Trops Málaga del partido de vuelta de la promoción de la pasada temporada.

En el choque del sábado 8 de junio los colegiados designados por el comité son el asturiano Friera Cavada y el gallego Andrés Rosendo. Ambos ya pitaron un encuentro de liga este año a los cangueses, concretamente el de la decimosegunda jornada, frente al Bidasoa Irún en el pabellón de O Gatañal.

Suscríbete para seguir leyendo