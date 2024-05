El Moaña disfruta de la salvación

Tres victorias –todas ellas en casa– en cinco partidos y una permanencia es el balance de Edu Charlín en el poco más de un mes que ha pasado en el banquillo del Club Deportivo Moaña. Días después de la cardíaca última jornada en la Preferente, el técnico cambadés hace balance de una experiencia que asegura “haber disfrutado muchísimo”, mientras deja como una incógnita su futuro deportivo. “Tengo una charla pendiente con el club la próxima semana. Yo estoy muy contento con el trato recibido, con las instalaciones, pero veremos qué tienen pensado ellos y hablaremos”, afirma.

Charlín reconoce que su llegada al Moaña para reemplazar a Bruno Gago respondió a su interés por “afrontar un reto diferente, algo que no había vivido antes. Todo el mundo pensaba que se ganaría fácil a Velle y Allariz, y que malo sería que no sacásemos algún punto entre Barco, Choco y Villalonga, pero nos encontramos un contexto distinto”. Es más, el equipo celeste respondió cuando le tocó actuar como local, pero fuera encajó sendas goleadas ante Barco y Choco (5-1 en ambos choques). “El duelo de Barco nos marcó, porque podía ser clave y lo pierdes. Fuera competimos, pero me siguen chirriando los diez goles encajados”, admite.

Sin tiempo para un modelo de juego

Otra de las cuestiones a las que se tuvo que adaptar Charlín fue la de no disponer de tiempo real para imponer su filosofía, algo que le hizo variar su forma de trabajar. “Me centré en preparar los partidos, en buscar soluciones a los diferentes micropartidos que hay en cada encuentro, y no tanto en tener un modelo de juego”, afirma.

Atrevimiento

Eso sí, detectó los problemas que había en la escuadra moañesa y que le impidieron estar un poco más tranquila en la tabla. “Nos faltaba un poco de físico, y mentalmente la situación tampoco era la más favorable”, manifiesta. Por contra, valora que “hayamos sido atrevidos en estos cinco partidos. Había que serlo para poder sacar los puntos”.

El Moaña finalizó decimotercero, eludiendo tanto los tres puestos de descenso directo como las dos adicionales de arrastres, ocupadas estas por Ribadumia y Antela. “A lo mejor el quinto por la cola se puede salvar”, apunta, aludiendo a las promociones de ascenso en categorías superiores. Pero también afirma que “esperar mes y medio para saberlo es complicado para los clubes, que cada vez planifican antes. Tienes que saber con qué jugadores cuentas y moverte. Habernos salvado ya te da otra tranquilidad para poder trabajar mejor”.

Suscríbete para seguir leyendo