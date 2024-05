Covadonga, Prado Marianistas y Granollers, rivales del Disalmo Cangas en la Final a 8

Granollers, Prado Marianistas y Grupo Covadonga serán los rivales del Disalmo Cangas en la Final a 8 del Campeonato de España Infantil, que se disputará en Zaragoza del 29 de mayo al 2 de junio. El conjunto cangués iniciará su andadura en este torneo el miércoles 29 ante el conjunto asturiano para medirse el 30 al Granollers y el 31 al Prado Marianistas. Los dos primeros clasificados de este grupo se cruzarán en las semifinales del 1 de junio a los del otro grupo, en el que compiten Dominicos, Agustinos Alicante y Barcelona A. Los ganadores pasarán a la final del día 2 con el título nacional en juego.

El entrenador del conjunto cangués, Adrián Menduiña, se muestra satisfecho por el sorteo. “Dentro de la complejidad de una Final a Ocho sí hemos tenido suerte, porque los tres rivales teóricamente más fuertes han caído en el otro grupo”, señala, en referencia a Barcelona, Agustinos de Alicante y al Dominicos, anfitrión del evento. Así las cosas, Menduiña asegura que “no nos ponemos un techo. Vamos a disfrutar, pero también a competir. En nuestro grupo no somos inferiores a ninguno, podemos pelear de tú a tú con todos. De momento, iremos partido a partido”.

Plantilla equilibrada

Una de las grandes ventajas del Disalmo Cangas en una competición de estas características será el disponer de una plantilla equilibrada, como reconoce su técnico. “Lo importante es que no somos solo siete jugadores, sino que aporta todo el equipo. Repartimos bastante todos los minutos”, dice, pero advierte de que “supongo que el resto de equipos estarán en la misma situación, porque si no, no habrían llegado hasta aquí”.

Menduiña contará con 15 jugadores para la Final a Ocho, que son los porteros Marcos y Mateo; los centrales Beltrán, Simón y Adrián; los laterales Xabier, Telmo, Luis y Salvador; los pivotes Iván y Jorge; y los extremos Isidro, Íker, Andrés y el alevín Xoel.

Suscríbete para seguir leyendo