El Moaña busca la carambola perfecta

El Club Deportivo Moaña se jugará toda la temporada en tan solo 90 minutos. Y lo hará sin depender de sí mismo, en busca de una carambola que le permita asegurar su continuidad un año más en la Preferente Galicia Sur. El equipo que dirige Edu Charlín recibe esta tarde (18 horas, campo Iago Aspas Juncal) al campeón de la categoría, el Villalonga, con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos. Pero los moañeses también deberán tener un ojo puesto en otros dos campos de la categoría, los que acogen los partidos Antela-Choco y Atlético Arnoia-Areas, a la espera de que o bien el Antela o bien el Areas pinchen y le den la oportunidad de superarlos en la tabla clasificatoria. Toca jornada de transistores en el campo morracense.

Los moañeses han llegado a la última jornada del campeonato liguero habiendo eludido el descenso directo (bajan Allariz, Velle y Alertanavia) así como el primero de los puestos de arrastre (el Ribadumia baja por el descenso del Pontevedra B). Con 41 puntos y en la decimocuarta posición, los celestes tienen a tiro al Antela (42 puntos) y al Areas (44). La victoria ante el Villalonga es imprescindible, porque con los ourensanos tienen el golaverage particular perdido. Frente a los ponteareanos les sonríe, por lo que un hipotético empate a 45 puntos (si los moañeses ganan su partido y el Areas iguala el suyo) acabaría con la celebración de la permanencia por parte de los de Edu Charlín.

Así pues, las cuentas están muy claras y pasan inexorablemente porque el Moaña derrote hoy al gran dominador de la categoría, un Villalonga que ya celebró su ascenso y el título hace semanas. Sobre el papel y a tenor de los resultados, el líder no llega en su mejor momento, tras haber encadenado cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Pero no menos cierto es que su potencial resulta incuestionable, y que los moañeses deberán dar el do de pecho si quieren tener opciones de victoria y, por tanto, de salvar la categoría. A su favor juega el haber ganado sus últimos dos duelos en casa, ante Allariz y Velle.

Fiel a su costumbre desde que llegó a Moaña para sustituir a Bruno Gago, Edu Charlín ha convocado a todos sus jugadores disponibles para decidir en el propio campo quiénes se vestirán de corto. Las únicas ausencias serán las obligadas por lesión de Pibe, Érik, Carrera, Yaguito, Riveiro, Manu y Martín.

