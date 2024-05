Gonzalo Fernández: “Le pongo un 7 a la temporada”

Un empate sin goles ante la UD Ourense sirvió al Alondras para finalizar con 44 puntos y en el undécimo puesto una atípica temporada con dos partes muy diferenciadas. La espectacular primera vuelta de los hombres de Gonzalo Fernández dio paso a una deficiente segunda, en la que perdió sus opciones de luchar por la fase de ascenso a escasas tres jornadas para la conclusión del campeonato. El técnico rojiblanco reconoce “cierta sensación agridulce”, pero también apunta que “valoraremos con el tiempo lo que hemos hecho. El final no puede emborronar todo lo anterior”.

Con todo, Gonzalo Fernández le otorga “un siete” a la temporada del Alondras. “La primera vuelta fue de 10, y la segunda mala, pero sin olvidar las situaciones que tuvimos que atravesar”, señala, antes de añadir que “la sensación es que esta segunda vuelta fue mala a nivel de puntos, pero también hay que tener en cuenta que a falta de tres partidos nos quedamos sin objetivos, y es más difícil competir que si los tuviéramos. Nos quedamos sin nada, lo mismo que le ocurrió al Silva, que no ganó ninguno de sus últimos cuatro encuentros”.

Que el final no empañe lo anterior

El preparador de Oia recuerda, además, que “estuvimos peleando todo el año y en ningún momento pasamos apuros, siempre estuvimos en posiciones normales. Nos hubiese gustado acabar de otra manera, pero...”. Y recalca que “lo que no queremos es que estos últimos partidos desdibujen lo que hicimos todo el año”. Los alondristas estuvieron más de la mitad de la temporada en posiciones de promoción de ascenso a Segunda RFEF.

Una acción del partido entre el Alondras y la UD Ourense disputado en el campo de O Morrazo. / Gonzalo Núñez

Fernández se compara con otros conjuntos a la hora de valorar lo realizado por el equipo cangués. “Somozas y Estradense tienen un presupuesto mayor que el nuestro y acabaron con un punto más. ¿Hicieron mejor temporada que nosotros? No”, afirma, antes de añadir que “la diferencia es que el Somozas tuvo que ganar las dos últimas jornadas, porque si no descendía”. Además, manifiesta que “las sensaciones son muy diferentes si haces una primera vuelta buena y una segunda mala o si es al contrario”.

"Fuimos un equipo competitivo para pelear con cualquiera"

En lo que no tiene ninguna duda es en lo acertado de la configuración de la plantilla. “Es cierto que estuvimos justos en algunas posiciones a lo largo de la temporada, pero son circunstancias del fútbol”, afirma. Y apunta asimismo que “sin lesiones y con todos creo que hubiésemos hecho una gran temporada. Demostramos ser un equipo competitivo que podía pelear con cualquiera. Le ganamos los dos partidos al Celta C, empatamos los dos con el Arosa, también allí con el Bergantiños...”. Y sentencia asegurando que “en la primera vuelta teníamos todo a nuestro favor y en muchos partidos de la segunda no fue así”.

Pero Gonzalo Fernández va más allá y lanza un órdago al pedir que “alguien haga una plantilla mejor con las posibilidades del Alondras. Creo que teníamos un gran equipo, que trabajó e hizo un esfuerzo tremendo”, sobre todo cuando las lesiones hicieron acto de aparición, restándole al técnico de elementos de la importancia de Salgueiro, Agujetas o Guille, entre otros.

El club celebra su cena de fin de Liga mañana

Un poco antes de lo que hubiese deseado, el Alondras ha cerrado la temporada. Gonzalo Fernández ha dado ya vacaciones a sus hombres, habida cuenta de que muchos de ellos tendrán trabajo por delante para recuperarse de los problemas físicos sufridos en las últimas semanas de competición. Pero plantilla y cuerpo técnico aún deben cumplir antes con una cita ineludible, y no es otra que la cena de final de temporada. En esta ocasión, el ágape se adelanta y se celebrará mañana jueves, aprovechando la festividad del día siguiente con motivo del Día das Letras Galegas. Será el momento de relajarse después de un año tan ilusionante durante mucho tiempo como complicado a causa de las lesiones.

La buena noticia que dejó el último partido de Liga ante la UD Ourense fueron los minutos que Gonzalo Fernández concedió a Adri Hernández. El jugador juvenil salió en el once inicial alondrista y disputó 87 minutos antes de que el técnico rojiblanco lo reemplazase por Agujetas. Adri es uno de los tres futbolistas del juvenil que han disfrutado de minutos esta temporada, junto a Marche y Tchuda. Otros como Pablo Pereiro, Manu Hermelo, Freire y Pedro han entrado en diferentes convocatorias de Liga a lo largo de la temporada que acaba de finalizar.

