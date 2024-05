A veces la tristeza y las lágrimas de la derrota nublan la vista y no dejan ver el horizonte. Eso no le debería pasar al Balonmán Cangas-Tapería Dos Chata. Las jovencísimas jugadoras canguesas demostraron con creces el porqué de su sobrenombre de “Bravas do País” y pusieron en aprietos al Bera Bera, un equipo más curtido, que llegaba por tercera vez a una fase de ascenso y que forma parte de la estructura de uno de los grandes clubes del del balonmano femenino español. Ayer el Tapería Dos Chata perdió 23-30 y se quedó a las puertas de dar el salto a Primera Nacional, pero por lo visto en la segunda mitad de la temporada y en esta fase de ascenso el futuro les pertenece. No conviene olvidar que en esta plantilla solo hay una jugadora que supera los 20 años de edad y el resto están entre los 16 y 20 años. Un mérito enorme.

Canguesas y donostiarras llegaban al tercer y último partido de la fase jugándose el ascenso, después de que cada uno de los equipos ganase con claridad los encuentros previos. La final arrancó a todo tren, con un intercambio de goles entre Dos Chata y Bera Bera. Pero tras esa efervescencia de los primeros instantes las vascas parecieron mejor asentadas en la pista y tras un parcial de 0-4 se colocaron con un 2-6 en el electrónico que obligaba al entrenador local, Daniel Malvido, a solicitar un tiempo muerto en el minuto siete para cortar esa tendencia.

El Balonmán Cangas-Tapería Dos Chata se queda a las puertas del ascenso a Primera Autonómica femenina / Gonzalo Núñez

Las canguesas echaron mano de una de sus mejores armas: la defensa 3-3, con la que consiguieron atascar la circulación del Bera Bera y su ataque. Sin embargo, al Tapería Dos Chata le penalizaban sus errores y pérdidas de balón en ataque, algo que las visitantes aprovechaban para estirar su ventaja, que al filo del minuto 20 llegó a los seis goles (7-13).

En el Bera Bera destacaba la actuación en portería de Naroa Zabala y de su primera línea Elene Vázquez, que acabaría el partido con diez goles. El entrenador local decidió hacer un cambio en la portería y dio entrada a Irene Ríos, que con sus paradas infundió nuevos ánimos a sus compañeras. La defensa 3-3 permitió al Cangas robar varios balones y encadenó dos jugadas consecutivas con goles a puerta vacía a cargo de Naihara Costas. A continuación, dos nuevos goles de la central canguesa desde el punto de siete metros metieron nuevamente de lleno al Tapería Dos Chata en el encuentro (11-14, min.27), lo que obligó a la entrenadora visitante, Nely Carla Alberto, a solicitar un tiempo muerto. Dos goles consecutivos de June del Campo permitieron a las donostiarras irse a los vestuarios 11-16 en el marcador.

La capitana del equipo, Laura Barros, con Noemí Gandón (izq.) y Soni González (dcha.), de la armadora Gandón S.A. y Tapería Dos Chata, patrocinadores de la fase y del equipo. / Gonzalo Núñez

El arranque del segundo tiempo fue opuesto al inicio del partido. El protagonismo fue para las dos porteras y tanto Irene Ríos como Naroa Zabala dejaron grandes intervenciones. Los goles llegaban a cuentagotas y en el minuto 37 Daniel Malvido paraba de nuevo el partido, con un 12-18 en el marcador. Las canguesas apostaban firme por una defensa 3-3, que llevaba al Bera Bera una y otras vez al borde del pasivo. Poco a poco y con el ánimo constante de la grada de O Gatañal, que no dejaba de cantar “¡Sí se puede!”, el Tapería Dos Chata se fue acercando a su rival. Al filo del minuto 45 el electrónico reflejaba un 14-20, que volvía a ser la máxima renta. Pero a continuación llegó un parcial de 4-0 con goles de Doder, Nerea y dos de Laura Magdaleno, que ponía el 18-20 en el electrónico con doce minutos aún por jugar.

Las jugadoras del Bera Bera celebraban ayer su ascenso después de la sufrida victoria ante el Tapería Dos Chata de Cangas. / Gonzalo Núñez

Las canguesas se mantuvieron a esa distancia de dos goles hasta el que Iria Augusto anotó el 20-22 (min.50). Pero el fuelle no dio para mucho más. Un nuevo parcial de 1-5 para el Bera Bera, de nuevo con una sobresaliente aportación de Elene Vázquez, sentenció definitivamente el partido con un 21-27 en el minuto 55. Al final las donostiarras se llevaron el triunfo con un resultado final de 23-30, quizás una ventaja demasiado amplia.

A pesar de la derrota el pabellón de O Gatañal fue una verdadera fiesta del balonmano y un ejemplo de deportividad, con gritos de ánimo para el Tapería Dos Chata y de felicitación al Bera Bera. Y al final los dos equipos se unieron en el centro del campo para entonar con la incansable Marea Azul la emblemática “Rianxeira”. Ayer el Tapería Dos Chata perdió un partido, pero estas jugadoras están llamadas a dar muchas alegrías al balonmano y al deporte femenino de O Morrazo. El futuro es suyo.

