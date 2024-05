El Getelec Instalaciones se impone al Casa Adriano

El Getelec Instalaciones se impuso por 3-0 al Casa Adriano y aprieta la clasificación de la Copa de Primera en la Liga Keniata de Moaña. La derrota del vigente campeón liguero permite al Crispametal/Celtamotor igualarlo al frente de la tabla gracias a su cómodo triunfo por 10-2 ante el colista, el A Centoleira/Daniel’s. El Getelec Instalaciones, por su parte, se sitúa tercero, con tres puntos menos, pero también con un partido menos jugado.

El Retoral/Piscis/Chiringo A Borna venció, por su parte, al Vinoteca A Cepa Bueu para poder mirar hacia arriba en la tabla. Los otros dos encuentros de la categoría finalizaron en tablas. Bar Ramona/Repsol y Electricidad Bermúdez igualaron sin goles, lo que hace caer al primero de ellos a la cuarta plaza aunque, eso sí, manteniéndose como el único equipo invicto del grupo. Hasta la fecha ha disputado cuatro encuentros, con un balance de una victoria y tres empates. A Camelia/Caramuxo y Orquesta Magos, por su parte, cerraron su duelo en tablas, con un empate a cuatro goles que deja al segundo de ellos penúltimo con 3 puntos y sin haber estrenado su casillero de triunfos, al igual que el A Centoleira.

Resultados y clasificación de la Copa de la Liga Keniata de Moaña. / FDV

En la Copa de Segunda hay cambio provisional de líder. El Leña Verde salta a la primera plaza al derrotar por 4-1 al Máikel and Best Sport, aprovechándose del aplazamiento del partido que debían jugar el Decoraciones Fernández y el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar. El Bruno The Rock Barbers sumó un apurado triunfo ante el BB+ que le permite saltar a la tercera posición.

El Tecnosat firmó una manita ante el Kanillas Athlétic para colocarse en el quinto puesto, y Mapfre Moaña/Soluzión Enerxética y Rápido da Jalleira empataron a tres tantos.