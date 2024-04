El Alondras, ante el último esfuerzo

El empate a domicilio ante el Betanzos certifica el complicado momento del Alondras en cuanto a resultados –solo ha ganado uno de sus seis últimos encuentros– pero también su resiliencia a la hora de mantenerse en los puestos altos de la tabla clasificatoria. El conjunto cangués es sexto con 42 puntos y sigue a tiro del playoff, a tres de una UD Ourense que es la que marca el límite. El técnico rojiblanco, Gonzalo Fernández, subraya que “seguimos dependiendo de nosotros mismos a falta de tan solo cinco jornadas”.

Fernández reconoce, no obstante, que su escuadra llega “justa” al momento decisivo de la temporada. “Hemos hecho un esfuerzo importante durante toda la Liga y ahora estamos menos boyantes en cuanto a efectivos en los entrenamientos”, señala, antes de añadir que “hay que apretar al máximo para intentar lograr el playoff, que sería un objetivo bonito”. La situación de la que habla el técnico de Oia se hizo visible en el duelo ante el Betanzos. El Alondras desplazó a 17 futbolistas, pero entre ellos había dos juveniles (Freire y Tchuda) y otros dos jugadores tocados que no pudieron participar (Óscar Martínez y Facu Moreyra). Más allá del portero Hugo Cerqueiro, Fernández solo pudo recurrir a Íker Villanueva y a Manufre.

Un último esfuerzo

El preparador del Alondras admite que “el balance de puntos en el último mes no ha sido bueno del todo, pero vemos que a todo el mundo le está costando. Hay que aguantar y hacer un último esfuerzo a pesar de no llegar en las mejores condiciones”, afirma. Da por bueno el punto de Betanzos “por cómo íbamos y porque no hicimos un buen partido en el aspecto ofensivo. No generamos mucho, pero tuvimos tres o cuatro situaciones en las que hay que decidir mejor para convertirlas en oportunidades claras de gol”. Eso sí, apunta que tampoco “sufrimos en exceso” y que “para que sea un buen resultado hay que hacerlo bueno este fin de semana”.

Asegurar los partidos de casa

En esta línea, insiste en la idea que ya expresó en las últimas semanas. Y no es otra que “todo pasa por los partidos de casa. Por eso hay que empezar sacando los puntos este fin de semana ante la Sarriana. Si conseguimos una buena cosecha de puntos en casa, sería importante para poder pensar en algo más”.

El rival llegará a O Morrazo con 41 puntos en su casillero. “No pueden fallar para no descolgarse, así que vendrán a intentar ganar. Es un equipo que trata muy bien la pelota y que nos va a exigir, pero que también nos dará nuestras oportunidades”, reflexiona Gonzalo Fernández. Para ese choque la intención es recuperar efectivos. Agujetas y Guille parecen descartados, al igual que el lesionado de larga duración Salgueiro. Yahvé, Facu Moreyra y Óscar Martínez están pendientes de evolución de un proceso gripal con fiebre, pero el entrenador confía en tenerlos a su disposición. Y el delantero Manufre sufrió un golpe en el tobillo y habrá que ver cómo se encuentra para entrar en la lista.

Entrada gratuita para los socios del BM Cangas

La trascendencia del encuentro de mañana ante la Sarriana (18 horas, campo de O Morrazo) hará que el Alondras se vuelque a la hora de intentar conseguir la mejor entrada posible. Y dentro de este objetivo se enmarca la iniciativa que ha activado la entidad que preside Rafa Outeiral dentro de la colaboración que ha comenzado este año con el Balonmán Cangas. De este modo, los socios de este último club podrán acceder al campo morracense de modo gratuito para prestar apoyo al conjunto rojiblanco frente a la Sarriana. Habida cuenta de que el Frigoríficos juega un día antes, puede ser una buena oportunidad de llevar los ánimos y el ambiente de O Gatañal a un campo al aire libre. El Alondras aún debe jugar tres partidos de Liga en su casa. Este ante la Sarriana, el del día 1 de mayo ante el Bergantiños y el del 15 frente a la UD Ourense.

