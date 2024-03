El Beluso, a por su séptima jornada sin perder en casa

La Cultural Deportiva Beluso recibe esta tarde (16.30 horas) al Vilaboa apelando a la fortaleza que está mostrando en el campo de As Laxes, en donde ha sumado seis victorias y un empate en sus últimos siete encuentros.

Los de Rafa Villaverde quieren recuperarse de la derrota de la semana pasada ante el Tyde que, no obstante, no lo descabalgó de la zona de promoción de ascenso. Eso sí, la diferencia con Castrelos o Val Miñor es de menos de un partido, por lo que los celestes no deberán confiarse y tendrán que asegurar los puntos, especialmente ante rivales de la zona baja como el Vilaboa.