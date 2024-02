El nuevo lifting de O Gatañal

O Gatañal estrena nueva imagen. El histórico pabellón cangués ha tenido que adaptarse a las nuevas exigencias de la Asobal por la profesionalización de la liga y ha sufrido un apreciable lifting, traducido en la colocación de leds en todo el perímetro de la pista, unas llamativas lonas para los fondos con imágenes alusivas a sus jugadores más icónicos y a su trayectoria, y una cabina de prensa. Toda una pequeña revolución para modernizar el mítico O Fervedoiro, pero sin perder un ápice de su historia.

“Está claro que el pabellón parece otro. Esto te da una visibilidad diferente y es positivo también para los patrocinadores, que se pueden publicitar de una forma mucho más atractiva en los led”, señala el director deportivo del Frigoríficos del Morrazo, Óscar Fernández, en la línea de lo que comentaba uno de los hombres más importantes en la historia del Cangas, el fundador y expresidente Manuel Camiña, que comparaba el polideportivo cangués con la cancha del PSG.

Una obligación, no una elección

Con todo, esa operación de estética llevada a cabo no ha obedecido a una elección, sino la necesidad de adaptarse a los requisitos marcados por la Asobal para la profesionalización del campeonato. La petición desde la Liga es de la de buscar una uniformidad en el interior de los recintos deportivos, eliminando las antiguas lonas publicitarias que adornaban tanto los laterales como los fondos, para sustituirlas por led. Una solución más vistosa y con mejor encaje para la televisión, pero evidentemente mucho más cara. Su coste asciende a los 84.000 euros.

La nueva cabina de prensa en O Gatañal. / Santos Álvarez

Pero el Balonmán Cangas ha querido ir más allá y ha apostado por instalar en las paredes de detrás de las porterías unas espectaculares lonas en las que aparecen fechas significativas de su historia (su fundación en 1961, la entrada en el Alondras en 1974, la creación del Balonmán Cangas en 1984 y la fundación de la Marea Azul en 2003), además de iconos como Manuel Camiña, Jose Enseñat, Alen Muratovic, Suso Soliño y Dani Cerqueira, junto a multitud de fotografías de momentos y jugadores de su prolífica historia. “Es un homenaje a lo que significa Cangas como pueblo marinero, a esa fuerza. La idea es que todo el mundo que la vea comprenda la magnitud de este club”, razona Fernández. El coste se eleva, en este caso, a los 12.000 euros.

El concello sufraga la cabina de prensa

En total, el club ha tenido que desembolsar cerca de 100.000 euros, a los que hay que sumar los 15.000 sufragados por el Concello de Cangas para la instalación de una cabina de prensa con capacidad para ocho personas. El apartado se estrenó en el duelo ante el Nava, si bien quedan por perfilar aspectos como las conexiones y las mesas, aspectos que se resolverán en los próximos días.

Manuel Camiña y Suso Soliño delante de una de las lonas de los fondos de O Gatañal. / Róber Pastoriza

“Necesitamos mucho más apoyo por parte de las instituciones. El concello ha asumido la cabina de prensa, pero hace falta que entren otras administraciones, porque esto es un gasto brutal para el club”, reconoce Óscar Fernández. La inversión en la mejora de O Gatañal es un desembolso con el que no contaba el club, que ya partía esta temporada con el mayor presupuesto de su historia, unos 700.000 euros. La cifra real se situaría ahora por encima de los 800.000, encendiendo todas las luces de alarma, “y sin haber conseguido a día de hoy ninguna subida de las instituciones”.

Agravio comparativo a la hora de recibir subvenciones

“A los socios no se les puede pedir más. Han respondido con creces a una subida importantísima en los abonos, y ahora toca que exista una mayor implicación de todas las instituciones, no solo del concello, porque somos el único equipo gallego en la élite del balonmano masculino español”, argumenta Fernández. El agravio comparativo con respecto a lo recibido por sus rivales en la Liga es evidente. “Somos con muchísima diferencia el club de la categoría con menos ayudas de las administraciones”, señala. Y en la competencia con otros clubes del entorno, independientemente del deporte, el Cangas tampoco sale muy bien parado. En las ayudas de la Diputación, por ejemplo, los cangueses perciben un tercio de los equipos de Segunda RFEF de fútbol.

La megafonía y otro marcador, pendientes

El listado de exigencias de Asobal no se queda en las actuaciones que ya están ejecutadas, sino que incluye un par de ellas más. La primera es la modificación de la megafonía para que tenga unos estándares de calidad de los que ahora mismo carece. Y la segunda es la instalación del doble marcador, para contar con uno en cada lado de la cancha, una medida que dejaría en el pasado la picaresca a la hora de elegir campo y poder jugar los segundos tiempos de cara al electrónico para poder controlar mejor el resultado y, sobre todo, el tiempo restante. Lo cierto es que de momento no hay fecha para la dotación de ambos elementos. “Para nosotros es absolutamente inasumible en este momento. El club ya no puede hacer más”, admite Óscar Fernández, tras haber destinado casi 100.000 euros a cuestiones materiales y no deportivas.