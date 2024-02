Crispametal y Casa Adriano se citan en la cumbre

Casa Adriano y Crispametal/Celtamotor se citarán la próxima semana en un duelo en la cumbre para decidir el liderato de la Liga Keniata de Moaña. Los dos equipos, igualados a 39 puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria, resolvieron con éxito sus respectivos compromisos de esta jornada. El vigente campeón apalizó al Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas por un contundente 13-4, mientras que su máximo rival en la lucha por el campeonato se deshizo del Máikel&Best Sport por 5-2. El Crispametal/Celtamotor explota sus opciones para discutir la hegemonía de un Casa Adriano que ha dominado la competición con mano de hierro en las últimas temporadas.

El duelo por la tercera plaza también sigue muy vivo entre el Getelec Instalaciones y el Bar Ramona/Repsol, también empatados a puntos, aunque con este último tras haber disputado un encuentro más. Los primeros vencieron por 4-1 al Leña Verde, mientras que los segundos hicieron lo propio ante el BB+ por 6-1, en una jornada en la que los de arriba no fallaron. Así, el Orquesta Magos ganó de forma cómoda al Rápido da Jalleira/Axeito Urban por 7-2 para mantener la quinta plaza de la categoría, si bien el Fulming Bar Royal sigue muy cerca, a solo dos puntos, después de haberse deshecho en este fin de semana del Decoraciones Fernández por 6-3. Un paso por detrás se encuentra el Electricidad Bermúdez, que descansó en esta jornada.

El Retoral/Piscis/Chiringo A Borna no pasó de la igualada sin goles ante el Vinoteca A Cepa Bueu, en plena resaca de su campanada de la semana pasada, cuando le infligió al Casa Adriano su primera derrota del año. El Cervexería O Carlete, por su parte, venció de forma ajustada al Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética y es noveno, empatando con el Retoral.

Triunfo del Kanillas Athlétic

Las otras dos plazas que darían derecho a disputar la segunda fase en el grupo por el título las ocupan A Centoleira/Daniel’s y Máikel and Best Sport, a pesar de las derrotas sufridas por ambos. El A Centoleira tuvo como verdugo al Unión Penosa, que lo derrotó por 1-3. A un solo punto de esas dos últimas posiciones para pelear por el campeonato hay un trío de equipos con el Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo, el A Camelia/O Caramuxo y el Decoraciones Fernández. El único que puntuó en esta jornada fue el A Camelia, que firmó tablas con el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar (1-1). Y por abajo hay que destacar el triunfo del Kanillas Athlétic, que escala un puesto gracias a los tres puntos cosechados frente al Bruno The Rock Barbers.