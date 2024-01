La vuelta a clase del Frigoríficos

Vuelta a la plena normalidad para el Frigoríficos del Morrazo. Se acaba la minipretemporada del mes de enero debido a los compromisos internacionales de selecciones y regresa la realidad de la Liga Plenitude Asobal. El sábado el Cangas tendrá en Logroño la primera de las 15 citas hasta el final de temporada y en las que debe pelear por el objetivo de la salvación. Para esta vuelta a clase el técnico del Frigoríficos dispondrá a partir de hoy con todos sus jugadores disponibles, incluyendo los dos que estuvieron disputando la Copa de África de Naciones: Elcio Carvalho y Rafael Andrade, que este fin de semana se quedaron a las puertas de la medalla tras perder Cabo Verde 28-35 contra Túnez.

El club ha decidido dejar un día de descanso a los dos caboverdianos un día más de descanso para recuperarse del viaje y la competición y volverán hoy a los entrenamientos en O Gatañal. El Frigoríficos cerró esta minipretemporada con dos victorias por la mínima (Ademar León y ABC Braga) y una derrota en el primero de los partidos disputados (Águas Santas). “Más allá de que los resultados son anecdóticos nos quedamos con las sensaciones, que fueron positivas y de menos a más”, valoraba ayer Moyano. Los partidos fueron amistosos y el resultado no reviste ninguna importancia, pero fueron encuentros muy disputados e intensos, que era precisamente lo que se pretendía para adquirir nuevamente ritmo de competición. “Nos ayudan a coger el punto de forma necesario para volver a la competición en las mejores condiciones”, subraya el técnico.

La vuelta a clase quizás no es contra el mejor de los rivales posibles. Después de un tramo inicial de liga muy irregular el Logroño acabó la primera vuelta en cuarta plaza con 19 puntos. “Son probablemente el equipo que acabó más en forma la primera vuelta. Pero nosotros no estamos para elegir: nos quedan 15 jornadas de máxima importancia e igualdad y el objetivo es ir a competir al mil por mil”, advierte Nacho Moyano.

El final de la primera vuelta tampoco fue malo para el Frigoríficos, aunque los dos empates ante Torrelavega y Valladolid no hiciesen justicia a su juego. “Tenemos que intentar volver a donde lo dejamos. No tanto a nivel de resultados, que no nos dejaron contentos, pero sí de juego y sensaciones. Acabamos la primera parte de la liga pareciéndonos mucho al equipo que queremos ser”, concluye el entrenador del Frigoríficos del Morrazo.