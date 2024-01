El Retoral da la campanada y gana al Casa Adriano

El Retoral/Piscis/Chiringo A Borna protagonizó la gran sorpresa de la jornada al imponerse por 3-2 al líder y vigente campeón de la Liga Keniata de Moaña, el Casa Adriano, en un emocionante encuentro. El Retoral, que navega por la zona media de la tabla clasificatoria, fue capaz de romper la extraordinaria racha de resultados que llevaba el que ha sido gran dominador de esta competición en los últimos, y que en la presente temporada llevaba 12 victorias en otros tantos encuentros.

El gran beneficiado de este resultado es el Crispametal/Celtamotor, que no falló en su compromiso ante el Decoraciones Fernández, al que goleó por 5-0. De este modo, iguala al Casa Adriano al frente de la clasificación con 36 puntos, si bien es el actual campeón del torneo el primero por su mejor coeficiente de goles. Getelec Instalaciones y Bar Ramona/Repsol también aprovecharon la oportunidad de recortar distancias y sumaron sendos triunfos el pasado fin de semana. Los primeros sacaron adelante el otro encuentro de la jornada, que lo medía al Electricidad Bermúdez. Lo hicieron con un 3-1. Los segundos, mientras, tuvieron menos problemas para doblegar a un Kanillas Athlétic que es penúltimo.

Un escalón más abajo se sitúan el Orquesta Magos y el propio Electricidad Bermúdez. Los Magos firmaron la goleada de la jornada con un incontestable 10-2 ante el BB+. El Fulming Bar Royal, por su parte, se deshizo con idéntica facilidad de otro de los conjuntos que ocupa posiciones en la zona baja de la categoría, el Unión Penosa, por un tanteador de 8-1. Hay que llegar al octavo puesto para encontrar al verdugo del líder, con el Retoral/Piscis/Chiringo A Borna totalizando 24 puntos.

Tras ellos hay un puñado de equipos en liza por entrar en el grupo que peleará por el título en la segunda fase. Los mejores posicionados son Vinoteca A Cepa Bueu y Cervexería Carlete, que suman 22 puntos, a pesar de que el segundo de ellos disfrutó de una jornada de descanso. Los buenenses, mientras, saldaron con éxito su compromiso ante el farolillo rojo de la categoría, el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética.

A Centoleira/Daniel’s y Máikel and Best Sport copan las últimas plazas con opción al primer grupo. El A Centoleira sufrió para imponerse por un ajustado 3-2 al Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar y el Máikel and Best hizo lo propio con el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas, por exactamente el mismo resultado. A su estela, pero ya en el decimotercer lugar, está el Bruno The Rock Barbers, que venció por 7-2 al A Camelia/O Caramuxo. Ya en la zona baja el Leña Verde derrotó por 7-3 al Rápido da Jalleira/Axeito Urban.