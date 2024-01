Rodrigo Corrales: “La fortaleza de España es el grupo, es la clave de nuestro éxito”

En esta ocasión le tocará verlo desde casa, pero pocas personas hay tan autorizadas como Rodrigo Corrales para hablar de la selección española de balonmano cuando se acerca uno de los grandes torneos. El Campeonato de Europa de Alemania comenzará mañana sin el cangués, apartado de la lista a causa de una lesión de espalda que lleva arrastrando en las últimas semanas, en las que jugó con su equipo, el Veszprem húngaro, sensiblemente mermado. “Es una lástima, porque ir con la selección es lo máximo, encima con un equipo que es sinónimo de luchar por cosas, y con un grupo de gente que más que compañeros son amigos”, señala el portero cangués.

“Tengo dos hernias discales y dos protrusiones, y si no las cuido bien corro el riesgo de tener que operarme”, apunta Corrales, que hace días inició un tratamiento que ya está dando sus frutos. “Comienzo a estar bien. Esta semana entrenaré por aquí [se encuentra en León] y la próxima ya me incorporo a mi equipo”, relata. En todo caso no llegó a tiempo de que diera la lista definitiva un Jordi Ribera con el que ha estado en contacto permanente. “Llevamos hablando desde noviembre para ver cómo estaba y decidió ir con dos porteros y llevar a Serguey [Hernández], pensando en que era un buen momento para que dispute un gran torneo”, explica. Eso sí, desvela que “me dijo también que estuviese preparado por si surgía algún problema, así que me toca recuperarme, descansar, pero también trabajar”.

Más allá de la lógica decepción por no poder estar en la lista, Corrales trata de verle la parte positiva. “Está claro que ir es una experiencia única, lo máximo para un deportista, más aún porque nunca sabes cuándo puede ser la última vez, pero también he tenido tiempo para disfrutar de cosas de las que no he podido en los últimos diez años”, señala. Así, el cangués ha pasado más tiempo con familia y amigos, ha acudido al Torneo de Nadal del Cangas y ha estado en Balaídos viendo al Celta. No solo eso, sino que podrá preparar con mayor tranquilidad su próxima paternidad. “Se me hará raro verlo por la televisión, está claro, pero también podré hacerlo con otra perspectiva y con la posibilidad de ver cosas diferentes”, afirma.

El cangués se muestra seguro de las opciones del grupo que se ha llevado Jordi Ribera, una selección en constante renovación que mezcla a la perfección un bloque de veteranos con jóvenes que ya se han ido rodando poco a poco con los Hispanos. “Es muy fácil ir a la selección, por estilo de juego y porque hay un grupo tan sano que integra perfectamente a los de 30 y a los de 18”, señala. Además, destaca la mano del seleccionador para ir haciendo transiciones muy suaves, “con jugadores que ya han estado en concentraciones en marzo, en abril, y que ahora tienen confianza”. Eso, en opinión del portero del Veszprem, “hace que en un momento dado esos jugadores tengan la capacidad de hacerlo bien y de ser decisivos”. El ejemplo que pone es el de Kauldi Odriozola, “que ocupa una posición, la de extremo derecho, con gente importante como Solé, Balaguer, Mario López... Además de efectividad en ataque te da un buen avanzado en el 5.1, y si el grupo lo necesita, lo añades".

Más allá de todo, Corrales subraya que el verdadero valor de los Hispanos reside en el colectivo. “El grupo es lo que nos hará llegar hasta el final. Es la clave de nuestro éxito, nuestra mayor fortaleza”, sentencia. Eso no significa que no haya buenas individualidades, sino que estas se someten al colectivo. “De hecho, nosotros tenemos a Álex Dushebaiev, un top 3 mundial. Sabemos que hay momentos en los que surge un jugador clave, pero en 8-9 partidos es imposible que lo haga el mismo”, apunta, antes de añadir que “tenemos que usar nuestra capacidad como grupo para que en cada duelo puedan aparecer uno o dos jugadores que a lo mejor no espera el rival, pero que tienen capacidad para hacerlo. Y eso lo tenemos”.

Croacia, punto de inflexión para ganar confianza

Corrales no tiene dudas de que España volverá a estar entre la terna de favoritos a pelear por todo en el Europeo que está a punto de comenzar, y en el que se pondrá en juego una plaza directa para los Juegos Olímpicos de París. Con Francia y Dinamarca ya clasificados, el meta apunta que pugnar por la cita veraniega supone hacerlo por las medallas en Alemania. “Pase lo que pase será necesario llegar a ese último fin de semana luchando por todo”, afirma, antes de reconocer que “será difícil”. Para el jugador formado en la cantera del Balonmán Cangas, el duelo clave para los Hispanos será su debut ante Croacia –frente al que obtuvo el título continental hace cuatro años–. “Es un rival muy incómodo, y si le ganamos daremos un salto de confianza importante, porque Rumanía y Austria, sobre el papel, son rivales de menor entidad”, afirma.

La segunda fase cruzará a los españoles previsiblemente con Francia y Alemania, otros dos candidatos al título. “Habrá que verlos. Los franceses han hecho cambios porque su gran objetivo son los Juegos, y Alemania habrá que ver cómo maneja jugar como local. Si es algo positivo y si le añade un extra de presión”, razona. En la otra parte del cuadro, señala a Noruega, Suecia y Dinamarca como aspirantes al título, sin descartar que “haya alguna selección que llegue en un buen momento de forma, del estilo de Portugal o Eslovenia, que pueda dar guerra”.

Máximo apoyo para Sergey Hernández

Corrales da su bendición a Sergey Hernández, el portero que lo reemplazará en la convocatoria de los Hispanos y que formará pareja con el barcelonista Gonzalo Pérez de Vargas. “Es muy buen portero, que este año ha dado un salto de nivel al entrar en un equipo de Champions como el Magdeburgo”, afirma el cangués, que apunta asimismo que “Jordi [Ribera] siempre tiene un acierto tremendo cuando hace la lista, formando un grupo muy competitivo”. Entre los 18 elegidos aparece un exjugador del Frigoríficos del Morrazo como el joven extremo izquierdo Dani Fernández (Stuttgart), cada vez más asentado entre los elegidos del preparador de los Hispanos.