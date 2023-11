Elcio Carvalho y Del Arco, entre algodones

El estado físico de Elcio Carvalho y de Juan del Arco es la principal preocupación en el seno de un Frigoríficos del Morrazo que prepara ya la complicada visita al Fútbol Club Barcelona con los justos en la convocatoria. El meta caboverdiano sufrió un pinchazo en la sesión preparatoria de ayer y estaba pendiente de que se le practicasen pruebas diagnósticas para conocer el alcance de su dolencia, si bien todo apunta a que pueda tener alguna lesión de tipo muscular. El central de Leganés, por su parte, acabó el choque ante el Bidasoa con una de sus rodillas bastante inflamada y todo dependerá de su evolución en estos días. En todo caso, es prácticamente seguro que ambos se desplacen a la Ciudad Condal. Otra cosa es que el técnico del cuadro cangués, Nacho Moyano, decida darles o no minutos.

Más allá de Elcio y Del Arco, parece que Moisés Simes podría reaparecer tras haber superado sus molestias. “Podría haber jugado ante el Bidasoa, pero decidimos reservarlo por prudencia”, admite el preparador madrileño. Quien no estará será el rumano Rares Fodorean, que tiene bastante complicado reaparecer este año al no haber superado su fisura en un dedo. Salvo sorpresa, no volverá hasta la segunda vuelta del campeonato, tal y como reconoce Moyano. Y tampoco se cuenta con Manu Pérez, lesionado de gravedad en su rodilla derecha, con una fractura de menisco.

Moyano no recurrirá al filial ante este panorama. El Automanía Luceros tiene un importante encuentro ante el Gáldar y el madrileño no quiere privar al conjunto de Primera Nacional de alguno de sus mejores efectivos. Así pues, la decisión no es otra que viajar al Palau Blaugrana únicamente con los integrantes de la primera plantilla. No viajará ningún portero de abajo (Mateo o Javi Fernández) por los problemas físicos de Elcio, ni tampoco ninguno de los extremos derechos que dan descanso a Jenilson Monteiro, alternándose en las convocatorias de Asobal, ni Azurmendi ni Gael. El elegido para dar un relevo al internacional portugués será, muy probablemente, Martín Gayo, que ya ha ocupado puntualmente esa demarcación. Pero tampoco descarta que el caboverdiano Rafael Andrade pueda situarse en ese lugar.

Tantas incertidumbres condicionan el plan de partido de Nacho Moyano, cuya idea inicial no es otra que la de administrar esfuerzos y no forzar lo más mínimo con aquellos jugadores que están entre algodones. “No vamos a sobrecargarlos porque luego nos quedan dos partidos de vital importancia para nosotros”, sentencia. Sobre la idea de juego reconoce que “veremos primero con quién podemos contar y con quién no, y la situación de cada uno antes de tomar decisiones. No lo tengo muy claro”.

Afianzar las buenas sensaciones

Lo que sí es meridiano para el entrenador del Frigoríficos es que el partido ante el líder y vigente campeón de la Liga Asobal Plenitude debe servir para afianzar las buenas sensaciones ofrecidas ante el Bidasoa. Habida cuenta de que puntuar es una misión imposible, los esfuerzos deben centrarse en ser competitivos y en salir del duelo con la satisfacción del deber cumplido. “Esa es única y exclusivamente nuestra intención. Hay que darle continuidad a las sensaciones, aunque el rival está claro que no nos lo pondrá fácil”, manifiesta. Aguantar el mayor tiempo posible y volver con un resultado que no sea muy escandaloso es el objetivo de los cangueses.