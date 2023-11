La segunda victoria de la temporada del Celta Zorka Recalvi deberá esperar por lo menos una semana más. Ayer las viguesas tuvieron opciones de hacerse con la victoria hasta el final, incluso cuando todo parecía perdido. Fue un encuentro intenso, con mucha velocidad, y con un extraordinario acierto de las lucenses desde la línea de 6,75.

A pesar de la derrota, el partido volvió a dejar buenas noticias en el equipo vigués. Después de nueve jornadas, pudimos ver a la mejor Robin Benton. Sus dieciocho puntos fueron decisivos para que el Celta Zorka Recalvi volviera a meterse en el partido cuando las lucenses mandaban por doce puntos en el marcador.

El partido comenzó con un conjunto vigués que tenía problemas para frenar el juego interior de Lydia Mora Giomi. La americana, de 1.98 de altura, se movía con total libertad bajo los aros y era muy difícil frenarla. Por suerte, el cuadro céltico estaba acertado en ataque, con una Samson que en los primeros diez minutos de juego consiguió anotar siete puntos, manteniendo la igualdad en el marcador.

Las lucenses se pusieron por delante en el marcador en el arranque del segundo cuarto con un triple. Pero lo bueno del Celta Zorka Recalvi de ayer fue que en ataque las jugadoras se fueron dando el relevo. Comenzó Samson en el primer cuarto, siguió Trahan-Davis y Haidara en el segundo, con lo que se llegó al descanso con una mínima ventaja en el marcador del cuadro lucense.

Fue una primera parte jugada a un ritmo vertiginoso, con los dos equipos jugando a un gran nivel, y sin hacer faltas personales, con lo que los veinte minutos de juego se desarrollaron en poco menos de treinta y ocho de tiempo real.

El tiempo de descanso no le vino bien al equipo vigués. El tercer cuarto no fue bueno. Cantero se dio cuenta muy pronto, pues a los tres minutos de juego solicitó su primer tiempo muerto. Las lucenses mandaban por seis puntos en el marcador y aunque la diferencia no era demasiado amplia, las sensaciones obligaban a cortar la racha y reorganizar la situación.

Pero el minuto no valió para mucho. Una canasta de dos puntos de Anne parecía reconducir la situación, pero el Ensino anotó dos triples consecutivas que elevaron su ventaja hasta los diez puntos, aumentándola a continuación con una nueva canasta de dos puntos y colocando los doce de ventaja.

Todo parecía visto para sentencia, pero comenzó el momento de Benton. La americana consiguió un triple con tiro adicional que hizo despertar al equipo. Todo lo contrario de las lucenses, que se bloquearon y vieron cómo el Celta Zorka Recalvi se colocaba a tres puntos tras un nuevo triple de Benton. El cuadro vigués había conseguido reaccionar a un mal comienzo del tercer cuarto, pero no fue capaz de culminar la remontada, finalizando el cuarto con un punto por debajo en el marcador, 59-60

El partido se resumía a los últimos diez minutos de juego. El Celta Zorka Recalvi tenía que ajustar en defensa para intentar frenar a Imani Leah, que mientras estuvo en el campo fue una auténtica pesadilla para las viguesas. La americana hizo unos porcentajes de tiro por encima del sesenta por ciento, lo que unido a su velocidad de juego la hicieron muy peligrosa.

No obstante, el último cuarto comenzó con un nuevo triple de Benton que colocaba el empate a sesenta y dos puntos en el marcador. Leah asumió el mando en el Ensino, y en las dos siguientes acciones anotó dos canastas que le permitieron al equipo tener cuatro puntos de ventaja. No era una diferencia amplia, ya que al ritmo que se jugaba el partido, y el acierto en el tiro exterior, todo podía dar un giro en un instante. .

El Celta Zorka Recalvi tuvo suerte de que un nuevo bloqueo en ataque fue compartido con las lucenses durante casi cuatro minutos. Ensino manda por cuatro puntos en el marcador, pero nadie era capaz de anotar. A un fallo del Celta, le seguía otro del Ensino. Pero en el minuto y medio final fueron las lucenses las que tuvieron más acierto.