El Celta C Gran Peña sumó ante el Somozas un nuevo empate como locatario, el segundo consecutivo, en un partido en el que los vigueses no estuvieron demasiado cómodos. Prueba de ello es que el mejor jugador del conjunto local fue su portero, Álex Vila, que con sus acciones salvó el punto sumado.

Y eso que el partido se le puso muy pronto de cara para los locales, que salieron dominando y llegando con peligro a la meta rival. Primero lo intentó Roi Tato y después, en el minuto 3, Rivera inauguró el marcador.

Parecía el inicio deseado, pero no. Enseguida el Somozas tomó el mando y el balón era de su propiedad. Así, empezó la buena actuación de Álex Vila para frenar las ocasiones visitantes, aunque nada pudo hacer en el minuto 20, con la acción personal de Julián, que le bate por bajo después de hacer un recorte a un defensa para plantarse en solitario ante el meta vigués. Hasta el minuto 30 continuó el asedio visitante, mientras que el Celta C Gran Peña no conseguía salir de su área.