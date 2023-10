El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro cosechó hoy la derrota más abultada de la temporada en su visita al Granollers (40-31). El equipo cangués pagó el esfuerzo de una semana en la que tuvo un complicado viaje a Mallorca y el partido de Copa del Rey.

Después de la igualdad de los primeros minutos el Granollers amagaba con romper el partido con un 9-5 en el electrónico, que forzaba al entrenador de los cangueses a solicitar un tiempo muerto en el minuto 12. En ese tramo del encuentro al Frigoríficos le costaba marcar y encontró el camino a portería a base de cañonazos de Andrade y Fodorean. Junto a las paradas de Jorge Pérez y la defensa 5.1 el Cangas se metió de nuevo en el encuentro y, pese a que en algunos instantes llegó a perder de seis goles (15-9, 16-10), llegó al descanso solo dos tantos abajo (18-16).

En los compases iniciales del segundo tiempo el Frigoríficos apretó aún más el electrónico (19-18), pero la reacción no pasó de ahí. Los errores y las pérdidas de balón se convirtieron en un lastre para las aspiraciones canguesas. Entre el minuto 39 y el 41 Nacho Moyano usó dos tiempos muertos -con un resultado de 25-20 y 28-21 en el marcador- para intentar revertir la dinámica. No obstante, el encuentro estaba ya claramente decantado para el Granollers, que llegó a ventajas de once goles.