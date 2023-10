Abrir las defensas rivales, el gran reto del Domaio

El Domaio dirigido por Saúl Borrego se está destacando, en este comienzo de temporada, por su fútbol ofensivo con defensa adelantada y tratando de someter con el balón a los conjuntos rivales. Esto tiene el problema de que “normalmente todos los rivales se nos encierran y nos cuesta abrir la lata”, apunta el míster. Este es el gran reto que tienen por delante sus jugadores y ahora lo deben solucionar con la inyección de moral que supone haber conseguido remontar contra el Cesantes.

Ante el colista el Domaio fue muy superior. “En la primera parte ya pudimos acabar con cuatro goles de ventaja. Ellos pusieron dos líneas en bloque bajo y se lo jugaron todo a la contra. No conseguimos marcar y en el minuto 80, con un fallo defensivo nuestro, se adelantaron”. Saúl Borrego explica que la clave de conseguir superar ese duro palo estuvo “en que marcamos justo en la siguiente jugada. Después tuvimos varios saques de esquina y en uno forzamos la mano que acabo en el penalti final para poner el 2-1. De no empatar tan pronto igual no conseguíamos puntuar”, reconoce.

El cuerpo técnico del Domaio seguirá apostando por este tipo de fútbol y buscando el protagonismo con el balón. Al ganar al Cesantes suman 7 puntos y la igualdad en la categoría hace que tengan muy cerca los puestos de cabeza. Este fin de semana tienen por delante otro reto importante como es la visita a Poio para medirse al Atlético Combarro, que tiene 5 puntos.

Para volver a sumar de 3 el Domaio debe superar a un rival muy competitivo “que tiene una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos y plantean un fútbol muy intenso. Van al choque y a la presión en todas las partes del campo”, apunta el técnico del conjunto moañés. La baza para el Domaio será el campo de Poio, que tiene grandes dimensiones y en donde los moañeses pueden encontrar más espacios para practicar su fútbol.

Esta semana Saúl Borrego cuenta con las dudas de Porto y Julio por molestias y de Manufre por motivos laborales. Raúl y Pousa, por su parte, siguen en proceso de recuperación y no podrán entrar todavía en esta convocatoria.