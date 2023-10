El Frigoríficos del Morrazo solventó con éxito, aunque con más apuros de los previstos, la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que lo enfrentó este mediodía al Handbol Mallorca (30-33). El conjunto de Nacho Moyano no pudo hacer valer su buen arranque de partido, en el que adquirió una renta que llegó a ser de seis goles (5-11), y tuvo que aguardar a los instantes finales para decidir el choque a su favor con un 0-3 de parcial.

No se puede decir que el Cangas no saliese motivado a la pista, firmando en un visto y no visto un 0-2 de inicio que muy pronto fue enjugado por un cuadro local que aceptó la propuesta canguesa de correr. Tras el equilibrio (3-3) llegó la tormenta, con un Frigoríficos que recuperaba balones con mucha facilidad y castigaba al contragolpe, obligando al técnico isleño, Fernando González, a solicitar tiempo muerto (5-10, minuto 9). Aunque la distancia se incrementó a renglón seguido (5-11), fue un punto de inflexión, con los locales llevando el encuentro a su terreno, y encontrándose mucho más cómodos (12-13, minuto 18).

Tablas al descanso

Comenzaba otro partido y Moyano trató de romper la tendencia con un tiempo muerto (16-17, minuto 26) que no varió nada. Los mallorquines llegaron incluso a ponerse por delante (18-17), pero el Cangas puso las tablas al descanso a pesar de jugar en inferioridad.

En la reanudación, y con Jorge Pérez bajo palos, los visitantes tomaron la iniciativa, y llegaron a ponerse tres goles arriba (24-27, minuto 44) frente a un Mallorca que hacía la goma, no tiraba la toalla, y que acababa encontrando su recompensa (28-28, minuto 51, con tiempo de Moyano).

Máximo equilibrio

El equilibrio era máximo. El Cangas no acababa de imponer su defensa, y ofensivamente se encontraba con el meta Arnedo y con la madera. No había modo de romper el partido (30-30, minuto 57). Hasta esa recta final. Jenilson anotó desde el extremo y Jorge Pérez sacó un balón en los seis metros. A continuación, Brandao ponía a los suyos dos arriba antes del tiempo del técnico local (30-32, minuto 58 y 32 segundos). González se la jugó vaciando portería para atacar con siete, pero Jenilson robó el balón y, tras ser frenado antirreglamentariamente por un rival se decretó exclusión y siete metros. Moisés transformó el definitivo 30-33 y dio el pase a los suyos a la siguiente ronda.