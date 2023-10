El Moaña optimiza todos sus recursos

El Club Deportivo Moaña presume de profundidad de banquillo. El técnico del conjunto morracense, Bruno Gago, ya ha utilizado a 20 de los 23 futbolistas que integran la plantilla celeste en su retorno a la Preferente Galicia Sur. Tan solo el jovencísimo meta suplente, Hugo Troncoso, y los lesionados Óscar Sánchez, “Oski”, y Pablo Soage, no han disputado un solo minuto en las cinco jornadas que se han disputado hasta la fecha. El primero de ellos ya entró en la lista del partido ante el Atlético Arnoia, pero no fue el elegido en los cinco cambios realizados por su entrenador.

Bien sea por convicción o por necesidad, lo cierto es que Gago ha echado mano de todos los recursos que posee en este arranque liguero. El técnico ha demostrado tener jugadores indiscutibles, pero también ha tenido la suficiente mano izquierda como para dar la alternativa prácticamente a todos sus pupilos. De hecho, 18 futbolistas ya han disfrutado de la titularidad y únicamente David Veiga y Manu Santos no han disfrutado de ella, más allá de los tres que no han podido debutar. El dinamismo que le está dando el preparador al equipo volvió a quedar patente esta última semana, en la que introdujo hasta seis cambios con respecto al once que comenzó en Valladares.

Entre los fijos de Bruno Gago están el portero Kevin, los defensas Carrera y Cantero y el delantero Róber. Ellos son los únicos futbolistas que han jugado todos los partidos de inicio. Otros lo han hecho hasta en cuatro ocasiones, como es el caso de los mediocampistas Antón y Anxo, además de los defensas Pablo y Dapiga, y del extremo Iván. Con tres titularidades se encuentra una joven promesa como Yago Piñeiro. Diego Torres ha formado parte dos veces del equipo titular, y con una presencia están Fraga, Manu Ventín, y cuatro de los integrantes del once inicial ante el Arnoia: Andrés, Comesaña, Riveiro y Darío Martínez. “El equipo está trabajando muy bien y estoy muy contento con la implicación de todo el mundo”, resume Gago, satisfecho de las dificultades que tiene para formar un once por la gran competitividad en la plantilla.