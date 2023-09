El Frigoríficos, a por los primeros puntos

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta hoy la tercera jornada de la Liga Plenitude Asobal y su segundo partido en O Gatañal, en el que recibirá al Balonmano Benidorm (17.30 horas, con el arbitraje de Jesús y Jorge Santiuste Escudero y retransmitido por La Liga+). Los cangueses después de sus derrotas iniciales ante Logroño y Puente Genil intentarán conseguir sus primeros puntos de la competición. Hoy se espera un gran ambiente en el pabellón cangués y la directiva aprovechará el derbi previo de Primera Nacional entre el Automanía Luceros y Bueu Atlético para movilizar a la afición.

El entrenador de los cangueses, Nacho Moyano, intenta restar presión al encuentro de esta tarde y a la urgencia de los puntos. “Urgir no es la palabra. Es verdad que cuando no puntúas, aunque las sensaciones sean buenas o muy buenas, parece que todo está peor. El camino tiene que ser este, seguir haciendo las cosas bien, confiar el trabajo y seguir entrenando con la misma intensidad y actitud. Seguro que los resultados acabarán llegando y si es este fin de semana mejor que en el siguiente. Pero no nos podemos volver locos, esta aún es la tercera jornada de 30”, manifestaba en la previa del encuentro de esta tarde.

Un partido para el que el técnico cuenta con la duda del primera línea Brais González, que ya se perdió el duelo del pasado fin de semana ante el Puente Genil por un golpe en el gemelo. Los cangueses realizaron ayer por la mañana la última sesión de trabajo antes de enfrentarse a su rival de hoy.

El Benidorm llega en una dinámica inversa, con una victoria y un empate en sus dos primeros partidos y con muchas caras nuevas, empezando por su banquillo. Sergio Carballeira toma el relevo de Fernando Latorre, con quien el equipo levantino llegó a disputar competiciones europeas, y en la pista destaca el regreso de Nacho Valles, uno de los mejores centrales de la Asobal y que vuelve tras una temporada en Polonia. En las filas alicantinas sigue un jugador con pasado en el Frigoríficos del Morrazo, el extremo montenegrino Filip Vujovic, que llegó al Benidorm a mediados de la temporada pasada.