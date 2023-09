El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro sumó esta tarde su primer punto de la temporada tras empatar 34-34 ante el Benidorm. Un resultado que se antoja insuficiente para los cangueses, a los que se les escapó un partido que no fueron capaces de sentenciar. Los alicantinos empataron prácticamente sobre la bocina con un gol de Pablo Vainstein.

La salida de los cangueses volvió a ser excelente, con un parcial de 6-2 que obligaba al entrenador de Benidorm, Sergio Carballeira, a solicitar un tiempo muerto con menos de ocho minutos de juego. A diferencia de lo ocurrido la pasada semana ante el Puente Genil el Frigoríficos fue capaz de darle continuidad a ese arranque y su ventaja llegó hasta los seis tantos (12-6). A partir de ese momento el Cangas comenzó a atragantarse con la defensa abierta del Benidorm. No tanto por no ser capaces de superarla sino porque después los cangueses fallaban acciones aparentemente claras ante el polaco Witkowski. El entrenador local, Nacho Moyano, solicitó un tiempo muerto con un 13-10 en el electrónico, pero no fue capaz de frenar esa inercia que llegó hasta el 14-14 a menos de cinco minutos para el descanso. Pese a jugar esos últimos instantes en inferioridad por sendas exclusiones de Simes y Fodorean el Frigoríficos se fue a los vestuarios con ventaja en el marcador (16-14).

El segundo tiempo comenzó con un intercambio de goles entre los dos equipos y el Benidorm consumó su remontada al lograr adelantarse 21-22 en el minuto 40 de partido, lo que obligó a un tiempo muerto de Moyano. Los alicantinos aún volverían a contar con otra ventaja (22-23), pero el Cangas fue capaz de dar un nuevo arreón espoleado por su público, por su intensidad defensiva y con los mejores minutos de Jorge Pérez. Así, el Frigoríficos volvió a escaparse (29-25, min.47).

El Benidorm no bajó los brazos y volvió a engancharse al encuentro (30-29, min.51). El Frigoríficos dio un nuevo estirón con goles de Dorado y Brais (33-30) y una pillería de Jeni en defensa le permitió a los locales contar con un balón para ponerse 34-30, pero Witkowski detuvo el lanzamiento de Brais. Los últimos instantes fueron frenéticos y los alicantinos empataron con menos de un minuto y medio por delante (33-33). Después de mucho sufrimiento y al borde del pasivo Brais anotó el 34-33 con menos de 20 segundos por jugar. El Benidorm aguantó al máximo y el balón llegó a Vainstein, que anotó el definitivo 34-34.