El Cangas busca su partido “redondo”

El Frigoríficos del Morrazo recibe mañana al Balonmano Benidorm, un equipo que llega con muchos cambios en su plantilla y en su cuerpo técnico y que es un rival contra el que resulta especialmente incómodo jugar. En los nueve enfrentamientos entre los dos conjuntos en O Gatañal el balance es de cuatro triunfos para los cangueses, tres derrotas y dos empates. Los precedentes de las últimas temporadas son un triunfo (33-28) y un agónico empate en la última campaña (27-27).

Los cangueses buscan sus primeros puntos de la temporada y para ello necesitarán completar un “partido redondo”, algo que hasta ahora no ha conseguido. “Contra Puente Genil estuvimos a nivel excelente en tres de las cuatro fases del juego –defensa, repliegue y contraataque–, pero no estuvimos tan bien en ataque posicional. Contra Logroño nos faltó algo estar más sólidos en defensa posicional y que la portería nos ayudase un poquito más, mientras que en la segunda jornada que la portería estuvo excepcional no estuvimos bien en ataque posicional”, expone el entrenador de los cangueses, Nacho Moyano.

Los alicantinos llegan a Cangas después de empezar con un triunfo en la pista del Sinfín (22-30) y sumar un empate ante Ademar León (26-26). “Son un equipo que compite muy bien, con una defensa muy sólida en el bloque 6.0 y que a veces se individualiza”, explica el entrenador de los cangueses, Nacho Moyano, acerca de su rival. El Benidorm estrena este año nuevo inquilino en el banquillo, con Sergio Carballeira en sustitución de Fernando Latorre, que puso fin a su segunda etapa en el banquillo del club alicantino (este año entrena en el EON Horneo Alicante de División de Honor Plata). “La sensación es que el equipo no ha cambiado mucho. Parece que a estas alturas aún no tienen tantas variantes de juego como con Latorre, pero les están sacando una eficacia tremenda”, afirma Nacho Moyano.

Esta misma semana el club anunció la salida del primera línea lituano Rolandas Bernatonis, que la temporada pasada antó 43 goles en 23 partidos. El jugador estaba inédito en este arranque liguero y acaba de fichar por el Guadalajara, de División de Honor Plata. Los alicantinos se han reforzado este año con la llegada del portero polaco Witkowski (Wisla Plock) y del guardameta procedente del Barcelona B Roberto Domenech, aunque lo ha cedido al Eivissa de División de Honor Plata; los laterales izquierdos Leo Alonso (Sinfín) y Mirko Djurovic (Estrella Roja); el lateral derecho David Roca (Granollers); el extremo italiano Tommaso De Angelis y el argentino Lautaro Robledo; y especialmente el central Nacho Valles, que vuelve a España después de su experiencia en el Azoty-Pulawy polaco. El madrileño afronta su tercera etapa en Benidorm (también estuvo en Sinfín) y Nacho Moyano lo señala como uno de los referentes del rival de mañana domingo. “Es sin duda uno de los dos o tres mejores centrales de la liga y es como un entrenador dentro de la pista”, afirma el técnico del Frigoríficos del Morrazo. En su retorno a Asobal se estrenó con siete goles ante el Sinfín.

En este inicio de liga los alicantinos todavía no han podido contar con dos de sus jugadores argentinos: el extremo Robledo y el pivote argentino Lucas Moscariello. En el equipo ya no está tampoco el extremo izquierdo serbio Ivan Nikcevic, que se retiró al final de la temporada pasada a los 43 años de edad.

El técnico de los cangueses a priori espera un partido bien diferente al de la segunda jornada ante Puente Genil. “Benidorm es un equipo que tiene mucha calidad en el ataque posicional y una primera oleada con extremos muy rápidos. Creo que a su juego le va un más un partido alegre y con ritmo, parecido a lo que hacemos nosotros. Pero habrá qué nos proponen y qué nos interesa a nosotros”, apunta el técnico.

El Mallorca, primer rival en la Copa del Rey Ayer se celebró el sorteo de la primera eliminatoria de la próxima edición de la Copa del Rey, en la que los equipos de Asobal se medirán a conjuntos de la División de Honor Plata. El rival del Frigoríficos del Morrazo será en Handbol Mallorca y el encuentro se disputará el próximo miércoles 11 de octubre. Esta eliminatoria se disputa a partido único y se jugará en la cancha del equipo de inferior categoría. El equipo mallorquín es uno de los debutantes este año en la segunda categoría del balonmano español después de cuatro temporadas en la Primera Nacional. Su pista es el pabellón de La Salle Pont d’Inca, con un aforo limitado a 200 espectadores. El equipo está entrenador por Fernando González y debutó el pasado fin de semana en la División de Honor Plata con un triunfo en la pista del Villa de Aranda (27-29). En este sorteo había otros dos equipos gallegos: el Valinox Novás recibirá al Fertiberia Puerto Sagunto y el Cisne visita al Alcobendas.