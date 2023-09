El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro no pudo comenzar la nueva temporada con buen pie. El conjunto cangués perdió este domingo en su estreno en O Gatañal ante el Balonmano Logroño La Rioja (29-32). Los visitantes decantaron el partido a su favor en gran medida gracias a la actuación de su portero, el egipcio Aly, que estuvo sobresaliente.

El partido comenzó con mucho ritmo, pero a las primeras de cambio el Logroño ya amagaba con romper el encuentro, con diferencias que llegaban a los tres goles con apenas diez minutos de juego. La reacción canguesa no se hizo esperar, con sus mejores minutos en ataque. Primero fue capaz de empatar y luego se puso dos veces por delante (11-10 y 12-11). No duró demasiado esa ventaja. Sobre todo porque en defensa y en portería el Cangas no carburaba. El estreno de Jorge Pérez en O Gatañal no fue el imaginado y su entrenador, Nacho Moyano, decidió darle descanso e hizo debutar a un joven Mateo Pallas.

El Frigoríficos entró además en una fase de dificultades ofensivas y Logroño volvió a ensayar la escapada (12-15). No obstante un gol de Moisés Simes y una espectacular jugada entre Toth y Brais permitieron al Cangas llegar solo un gol abajo al descanso (14-15).

Los visitantes salieron con fuerza tras el paso por los vestuarios y la actuación de Aly bajo palos era descomunal. Las paraba de todas las formas y cuando no llegaba él los jugadores cangueses se topaban con los palos. A pesar del tiempo muerto de Nacho Moyano la diferencia visitante se fue hasta los seis goles (18-24, 19-25).

Como suele ser habitual si hay algo que no se le puede reprochar al Cangas es su entrega. El Frigoríficos no bajó los brazos, Jorge Pérez volvió a pista y al filo del minuto 50 llegaron sus primeras paradas. Con dos lanzamientos detenidos a los hermanos Cadarso desde el punto de siete metros volvió a meter a los de O Morrazo en el marcador, que tuvieron la opción de ponerse a solo un gol. Sin embargo, el Cangas se precipitó y el Logroño ya no dejó escapar el triunfo.