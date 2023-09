El Alondras empieza la temporada con una difícil salida, a Paiosaco, y con numerosas bajas, aún. No es un buen lugar, Paiosaco, para demostrar nuevos rumbos de juego, florituras y conceptos adquiridos a lo largo de la temporada. Tradicionalmente, a este campo coruñés se viaja con la intención de meter la pierna más que el contrario. Porque el local siempre propone partidos duros, con una afición que está muy encima.

El entrenador Gonzalo Fernández lleva a Paiosaco a un equipo mermado por las bajas. Entre lesionados y sancionados, cuatro jugadores se queda en Cangas, mientras que Jaime, que viaja, es seria duda. Por mucho que se intentó, ni Iker, ni Guille, que son dos apuestas del mercado de verano, no lo harán. Los que van, seguro que tratarán de hacerlo lo mejor posible y tienen la total confianza del entrenador, pero también el propio Gonzalo Fernández reconoce que le habría gustado mucho tener a los que están lesionados y sancionados, que son parte fundamental de la columna vertebral del nuevo equipo del Alondras.

El entrenador rojiblanco ya sabía ayer cuál iba a ser su alineación de hoy. La tenía perfectamente estudiada. Lamentaba no saber mucho o nada del rival con el que se va a enfrentar hoy. Pero no se queja. Sabe que lo más importante de hoy será la victoria. Comenzar la liga ganando en campo visitante siempre da ánimos a la plantilla y al propio entrenador. Carlos Fernández es un entrenador que le gusta tener el balón, jugar mucho en campo rival y elaborar la jugada. Pero ante el Paiosaco, a lo mejor, eso no vale. De ahí que haya ensayado durante toda la semana varios planes. Hay plan B y plan C. Porque eso es lo que busca el míster del Alondras, capacidad de su equipo para adaptarse a cualquier situación que requiera el partido o el rival. Así que todo está preparado para el estreno. Hay los típicos nervios de un entrenador que debuta y de una plantilla joven que llega al Alondras con aspiraciones.