Las nuevas "alondras" de O Morrazo.

Las alevines del Alondras eran las más buscadas el viernes en el marco de la presentación oficial del club. Ni siquiera la vicepresidenta de la Diputación, Marta Fernández-Tapias, se resistió a hacerse una foto con ellas y a subirla a sus redes sociales, incluyendo una felicitación al club por su apuesta por el fútbol femenino.

Es el resultado de un trabajo gestado durante los últimos tres años, un proyecto que ha ido creciendo poco a poco y que esta temporada tendrá la posibilidad de competir en la Liga Promesas que organiza la Federación Galega de Fútbol (FGF), con 16 conjuntos de toda Galicia.

No es la primera vez que el Alondras cuenta con un equipo de fútbol femenino. El presidente, Rafa Outeiral, recuerda que en su etapa como director técnico en el club hubo un intento, que no salió del todo bien. “Quizás quisimos empezar la casa por el tejado y se montó directamente un equipo senior, que no duró mucho. Ahora lo que hacemos es trabajar desde abajo, con una metodología y unos valores para que se pueda asentar”, explica Outeiral. La consolidación de equipos femeninos es una de las apuestas del Alondras para el fútbol base y ahora es el mejor momento. El mundial femenino conquistado por España y el creciente interés mediático son un buen escaparate. Este año el Alondras estará de nuevo presente en los colegios con el fútbol como actividad extraescolar, que debe servir para captar a más futbolistas, chicos y chicas.

Al frente de este equipo femenino está Marko Milicic, un ciudadano natural de Kentucky (Estados Unidos), cuya esposa es de Vigo y que hace cinco años decidieron cruzar el Atlántico e instalarse en Cangas, donde regentan una tienda de bordados, estampados, lonas y vinilos. Milicic –de abuelo croata, padre checo y madre peruana– es un enamorado del fútbol y en Estados Unidos jugaba, entrenaba y gestionaba clubes. La selección norteamericana es precisamente una de las referencias en el fútbol femenino y es la más laureada, con cuatro mundiales. Poco después de su llegada a Cangas Milicic entró en contacto con el Alondras y desde hace tres años trabaja con el club para poder impulsar el fútbol femenino. Despacio, pero sin pausa.

El principal problema era la falta de jugadoras. El primer año había un equipo con infantiles y alevines, pero sin jugadoras suficientes. “Lo único que hacíamos era entrenar”, explica Milicic. La temporada pasada el equipo se completó con la presencia de tres chicos y se formó un conjunto mixto que ya podía competir. “Al principio yo sufría muchísimo porque los otros equipos, con muchos chicos, nos daban unas palizas tremendas. Pero a ellas no les importaba, al día siguiente volvían a entrenar con más ganas para seguir adelante y mejorar. Fue algo inspirador y al final de la temporada la diferencia con los otros equipos ya no era tan grande”, relata el técnico.

Para esta temporada 2023/24 el club ha conseguido por fin juntar un número suficiente de “alondras”, jóvenes atraídas por el fútbol y con ganas de jugar. “Tenemos más de una docena de chicas [entre ellas su propia hija]. Algunas traen a sus amigas o primas a probar y veo que se divierten y se lo pasan muy bien, que es lo más importante”, destaca Marko Milicic. Un equipo que ahora mismo está formado por Carlota Agraso, Carla Boullosa, Leire Fernández, Lía Fernández, Nira Lede, Nerea Marcelino, Marisol Milicic, Mayí Muratovic, Aitana Núñez, Daniela Piñeiro, Naiara Tiebo y Chloe Chapela.

La filosofía que intentan inculcar el técnico y la directiva del club pasa en primer lugar por los valores. Compañerismo, deportividad, trabajo en equipo y solidaridad por encima de los resultados. A ello se une la manera de trabajar de Milicic. “Si a estas edades queremos colocarlas como si fuesen ‘fichas’ en el campo, con demarcaciones concretas para cada futbolista, nos estaríamos equivocando. A mí me gusta cambiarlas de posición, que prueben puestos diferentes y que aprendan a usar las dos piernas”, argumenta el técnico, que destaca que las jóvenes “aprenden muy rápido y tienen mucha ilusión”. A nivel táctico su consigna es jugar con velocidad, mover rápido el balón, con uno o dos toques, y sobre todo atacar.

En la categoría alevín las futbolistas tienen entre 10 y 12 años y parece que de momento la polémica por el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, les queda aún un poco lejos. Sí que les influye y anima la posibilidad de estar cerca de algunas de las jugadoras que protagonizaron la gesta de ese Campeonato del Mundo. Las alevines del Alondras pudieron estar en Pontevedra en el recibimiento y homenaje a Tere Abelleira. “Fue algo genial y muy buena idea, es importante que vean de cerca a las futbolistas que ganaron el mundial”, alaba Marko Milicic.

Ese mundial debe ser el revulsivo definitivo para el fútbol femenino en España. “En los días siguientes a la final yo las veía entrenar súper contentas e ilusionadas, ese título ha tenido un efecto muy positivo”, concluye.