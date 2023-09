El Alondras acaba su pretemporada con un empate en Valladares

El Alondras jugó ayer su último partido de pretemporada con la disputa del Trofeo de Valladares. El encuentro acabó con un empate (1-1) y desde el punto de penalti los vigueses se mostraron más acertados. El siguiente compromiso del cuadro de O Morrazo será ya un partido de liga: el domingo a las 18.00 horas en el campo del Paiosaco.

El equipo que dispuso ayer Gonzalo Fernández se asemeja bastante al que podría ser su once titular, pero con varios matices. El técnico es probable que para el inicio de temporada no pueda contar con el lateral Diego Piña por motivos laborales, ni con Guille de Fran y Agujetas, que arrastran problemas físicos de esta pretemporada. También está el caso de Yhavé, que pese a estar recuperado de su grave lesión de rodilla del primer partido de la temporada pasada aún no ha recibido el alta médica. Y a ellos se une la baja segura para la primera jornada del capitán, Mauro, que tiene que cumplir un partido de sanción de la última liga.

El Alondras ayer tuvo el dominio y el control del juego, pero el primero en marcar fue el Valladares. Fue a los pocos minutos de juego gracias a una jugada por su banda derecha que culminó con un centro al área y un remate de cabeza al fondo de la portería.

Los dos técnicos realizaron numerosos cambios a lo largo del encuentro y el gol del empate alondrista llegó a los diez minutos del segundo tiempo.Intervinieron dos de los nuevos fichajes: Manufre consiguió aguantar bien el balón y se lo dejó de cara para que Félix rematase a gol.

Con 1-1 se llegó al final de los 90 minutos y el Valladares se llevó su trofeo desde el punto de penalti.