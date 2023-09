Antonio Pardo es hombre del tiempo, cicloturista y valenciano, conocedor del terreno, tierras levantinas secas y algo áridas que están pendientes de ese radar que ayer iba enloquecido. “Habrá tormentas y es una lotería, pero el mal tiempo compartirá espacio con la Vuelta, con un poco de suerte igual llueve fuerte cuando los ciclistas pasen la meta”. Todos miraban al cielo, porque las previsiones son muy malas en el fin de semana de una ronda española que no ha sido diseñada para luchar contra los elementos.

Porque hoy llega un clásico de la Vuelta, el Xorret de Catí, un lugar donde han ganado José María Jiménez, el Chava, que murió demasiado joven, y Julian Alaphilippe, la última vez que se afrontó, y mañana el estreno del Collado de la Cruz de Caravaca, al revés del nombre de la población murciana.

Y si uno contempló la etapa de ayer y no se durmió con el esfuerzo de no perderse un instante de la competición, comprenderá que los corredores se tomaron el día pensando en lo que les espera el fin de semana, como el que se va pronto a dormir para guardar fuerzas para el desenfreno. Desenfrenada, precisamente, no fue la séptima etapa, casi sin escapadas, casi sin que pasase nada a pesar de una caída con la rodilla de Geraint Thomas que impactó contra el asfalto y con Jonas Vingegaard al que le dio por sorprender al resto de favoritos en el esprint de Cullera donde arañó dos segundos, sobre todo para dejar el suspense de quién es el verdadero líder del Jumbo: Roglic o él. El asunto no está muy claro.

Fue durante muchos kilómetros un pelotón de amigos, de amigos para siempre, como si todos supiesen quién iba a ganar de nuevo, que una escapada era imposible, hasta que una caída, con el neerlandés Tymen Arensman como principal afectado, lo estropeó todo. De la tranquilidad se pasó al miedo, porque el golpe fue terrible, porque todos escucharon el estruendo y cuando esto sucede los favoritos se apartan, se abren espacios y todo acaba con la victoria del menos esperado, del francés Soupe Geoffrey, 35 años, el ciclista que rompe los esquemas del prototipo de ciclista al correr con una barba tan espesa, que lo que menos parece es un corredor profesional. Curioso y hasta sorprendente que su victoria, inesperada a todas luces, se produjera el día antes del día internacional de la barba, como homenaje a los que regatean cuchillas y máquinas de afeitar.

Y todos mirando el tiempo, las nubes que todavía no asomaban cuando el pelotón llegó a Oliva. Todos sabiendo que salvó un milagro inesperado se mojarán hoy en una jornada de duro ciclismo con cinco puertos, el último el de Xorret de Catí, en Alicante, con un descenso a meta que puede poner los pelos de punta si se confirman los tambores que anuncian la lluvia.