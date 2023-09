El Alondras estrena una nueva era

El Alondras 2023/24 está oficialmente en marcha. El club cangués celebró ayer su puesta de largo, un tanto pasada por agua por culpa de la meteorología, delante de su afición con la presentación de los quince equipos que formarán su estructura deportiva, en los que se incluye la plantilla senior que un año más competirá en Tercera RFEF. Son más de 240 deportistas desde prebenjamines hasta el primer equipo y este año se estrena al frente del Alondras toda una institución del club: Rafa Outeiral. Fue futbolista, entrenador, coordinador de la base, director deportivo y desde finales de mayo es el nuevo presidente. Ayer, las primeras palabras de su discurso ante la afición fueron dirigidas a su antecesor, Luis Guimeráns, que en mayo dejó la presidencia tras 27 años. “Mi más sincero reconociento y agradecimiento a Luis por su trabajo”, decía Rafa Outeiral.

El presidente quiso dar una bienvenida especial a todos los integrantes del fútbol base alondrista, que contará con dos equipos prebenjamines, tres benjamines, cuatro alevines (tres masculinos y uno femenino), un infantil, dos cadetes y dos juveniles. “Sois el futuro del Alondras y nuestra apuesta por el fútbol base busca que el equipo senior cada vez esté más identificado con nuestra comarca”, defiende Outeiral. Un discurso y agradecimiento que también extendió a las familias por su “confianza y fidelidad”. En este sentido anunció que el club pondrá en marcha la iniciativa “Os pais tamén xogan”, con charlas y formación para los progenitores.

La primera plantilla del Alondras comienza la temporada con una profunda remodelación y renovación, que llega hasta el cuerpo técnico con la llegada de Gonzalo Fernández “Gonza”, que tras su experiencia en el Coruxo y un paso de casi un año por el Wuhan Three Towers sub 18 de China, toma el mando del Alondras. “El objetivo debe ser consolidarse y mantener la categoría lo antes posible, sin sufrir. Si hay tiempo para luchar por otros objetivos no debemos renunciar a nada”, afirma.

Un año más el brazalete de capitán del Alondras será para Mauro Nores, que a sus 37 años es el más veterano de la plantilla, solo superado por Yahvé (40 años). “Esta temporada tenemos una combinación de gente muy veterana y muy joven. Dentro del grupo hay un gran ambiente y con mucha ilusión”, destaca el futbolista. El objetivo para un “club histórico de la Tercera” como el Alondras debe ser la permanencia, aunque dentro del equipo quieren algo más. Sobre todo los más veteranos. “Ya jugamos varias fases de ascenso, pero nos gustaría disputar otra más”, reconoce el capitán. Así, el objetivo es “dar lo máximo posible y estar arriba”, algo para lo que también será fundamental el apoyo de la afición de O Morrazo. “Lo que les pedimos es que nos apoyen, estemos arriba o abajo, y que vengan al campo. Sobre todo las familias y los niños”, pide Mauro.

La presentación oficial del Alondras en el campo de O Morrazo reunió a representantes de las distintas administraciones políticas: la vicepresidenta de la Diputación, Marta Fernández-Tapias; el coordinador de Deportes de la Xunta, Xosé Manuel Freire, y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, además de concejales de los distintos grupos políticos de la corporación. Rafa Outeiral les solicitó colaboración para afrontar las que ahora mismo son las dos grandes prioridades del club, que son el cambio de iluminación, que está previsto para este mismo mes, y la renovación del césped artificial. “En esta categoría nos exigen una superficie que no tenga más de ocho años y el césped actual ya por los trece”, recuerda el presidente.

La iluminación y el nuevo césped artificial son las urgencias trasladadas a las instituciones. Mientras tanto, desde la directiva se encargan de gestionar y buscar fórmulas para otras mejoras. Una de las más importantes se podrá ver en breve. Rafa Outeiral anunció ayer que el campo de O Morrazo contará en breve con un videomarcador, una adquisición que asumirá el club gracias a la colaboración y financiación de uno de sus patrocinadores, Exclusivas Iglesias, a quien trasladó su agradecimiento por su ayuda. Esta nueva dotación no será de uso exclusivo del Alondras, sino que se podrá emplear en los diferentes eventos que se desarrollen en el campo de O Morrazo.

Como es habitual la presentación oficial del club sirvió como marco para la entrega de los Premios Sardiñón de la temporada anterior. En esta ocasión, el reconocimiento al mejor jugador de todas las categorías del club fue para Pablo Salgueiro, del primer equipo; el mejor entrenador fue Antonio Soage, de los prebenjamines B; el mejor aficionado fue Bernardo González “Tito”, que es el socio número 5 del Alondras; y el reconocimiento al mejor colaborador fue para la tapería O Pelao.