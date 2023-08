La SD Tirán apunta ya hacia La Concha

El equipo femenino de la Sociedad Deportiva Tirán focaliza ya todos sus esfuerzos en la Clasificatoria de la Bandera de La Concha del próximo miércoles después de haber puesto el punto y final a la Liga Euskotren. Lo hace con la esperanza de pelear por un puesto en San Sebastián, un hecho que su entrenador, David Serodio, ve factible. Con siete plazas disponibles –una es para el club local– el preparador vigués ve una batalla de “cuatro o cinco equipos por una plaza. Estamos nosotros, Chapela y los de la Liga ETE, con Kaiku, Zumaia, Zarautz, etcétera”.

Más allá de la cita en San Sebastián, Serodio hace una valoración muy positiva de la temporada de las suyas, últimas en la Liga Euskotren en su año de debut. “Hubo fines de semana mejores y otros peores, pero el crecimiento del equipo a todos los niveles es enorme. El rendimiento en el agua es mucho mejor. El año pasado Cabo, con peor equipo, nos metía 40 segundos o incluso un minuto por regata, y en este les hemos ganado alguna”. Eso sí, asume que “para esta Liga eso no llega, porque el nivel de las vascas es mucho más alto. Pero en cuanto a entrenamientos, seriedad, el día a día y demás no le puedo poner ningún pero a este equipo”.

Serodio subraya que “esta temporada nos ha dado muchísimo. Hemos comprobado la dureza de competir fuera en desigualdad de condiciones. No puedes estar todo el verano trabajando las 24 horas los siete días de la semana”. Pero la competición en sí no es el único hándicap que han tenido que afrontar las moañesas. “Hemos competido con un barco que tiene casi 20 años, reformado y con once kilos más que el peso mínimo, contra equipos como Cabo que estrenaban trainera. Al equipo no le puedo poner ni un pero”, afirma. Más aún cuando tenía un equipo muy joven con una patrona que cumplió 17 años durante la temporada y que hasta entonces solo había hecho una regata en trainera.

De cara al año que viene el objetivo no es otro que el de mantener al equipo. “¿Refuerzos? No sé de dónde se pueden sacar, porque todas las chicas que quieren estar en la Liga Euskotren ya están aquí o en Cabo”, señala. A día de hoy, apunta, “es este equipo, alguna juvenil que pueda subir y para de contar”.