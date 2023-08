Samertolaméu no tira la toalla

Difícil sí. Imposible aún no. La Sociedade Deportiva Samertolaméu-Fandicosta no se rinde y mientras las matemáticas lo permitan seguirá luchando por eludir la última posición dentro de la Liga Eusko Label, que condena al descenso directo. El equipo moañés viajó ayer hacia Zarautz, donde hoy y mañana se disputa una de las regatas clásicas dentro del calendario de la liga. “Vamos con muchas ganas y no vamos a tirar la toalla, para rendirse aún queda tiempo”, afirma su entrenador, David Costa.

La trainera moañesa llega con una desventaja de ocho puntos con respecto a Santurtzi, con solo cuatro regatas por delante. Los de Meira son últimos con 27 puntos, mientras que la Sotera ahora suma 35. Las condiciones previstas para este fin de semana en Zarautz no son precisamente las que más favorecerían a Samertolaméu. “En principio parece que no habrá mucha ola. Nosotros preferíamos un mar un poco más complicado, en el que haya que defenderse remando y no solo con vatios”, explica el técnico. A nivel de potencia Santurtzi parece superior, tal como demostró el último fin de semana en Moaña y Boiro. La rendición no entra dentro del vocabulario de A Terca, aunque también asumen con realismo que las posibilidades de escapar del descenso directo en las cuatro regatas que quedan son escasas. Su entrenador tiene la vista puesta en esas cuatro citas, pero también en el futuro. “Seguimos con las ganas e ilusión del principio de temporada. Es importante que sigamos así porque estamos haciendo un trabajo para el futuro, este es un equipo muy joven y todo esto nos tiene que servir para seguir madurando”, explicaba ayer David Costa. El técnico volvió a completar prácticamente una semana de trabajo sin poder contar con todos sus remeros debido a los diferentes compromisos laborales. El primer entrenamiento con todo el bloque fue ayer por la tarde al llegar a su destino. Zarautz es una de las citas señaladas dentro del calendario de la Liga Eusko Label, con una bandera que se disputa en dos jornadas. Último fin de semana de liga para las chicas de Tirán La trainera femenina de Tirán Pereira afronta su último fin de semana de competición en la Liga Euskotren. El torneo femenino afronta en Zarautz sus dos últimas regatas antes del playoff de ascenso/permanencia, que serán el 16 y 17 de septiembre. Las tripulaciones de Tirán y Cabo da Cruz ocupan las dos últimas posiciones, pero están salvadas gracias al acuerdo de que esta temporada no hay descensos para los barcos gallegos. Este ha sido un año de aprendizaje y de crecimiento para una tripulación muy joven, que intentará eludir la última plaza en las dos regatas que quedan para despedirse con buen sabor de boca. Después aún tendrán la clasificatoria de La Concha, que será el miércoles 30.