El Frigoríficos se examina en Santander

El Frigoríficos del Morrazo ha alcanzado el ecuador de la pretemporada con el Torneo de Santander de este fin de semana como examen de nivel para los hombres que dirige un año más Nacho Moyano. El conjunto cangués se mide esta tarde (20.30 horas) al Sinfín en las semifinales de un evento que tiene al Atlético Valladolid y al Kielce polaco como los otros participantes en busca de la final de mañana.

“Es el primer fin de semana contra rivales de la Asobal, y en este sentido vamos a tener nuestras primeras piedras de toque”, señala el preparador madrileño que, no obstante, recuerda que en pretemporada “los triunfos y las derrotas valen para poco, porque no sabemos el punto en el que nos encontramos nosotros ni el de los rivales”. Es más, la prioridad a estas alturas de la preparación es el reparto de minutos, muy por encima de un objetivo competitivo. “Aún estamos en la tercera semana de trabajo. La cuarta o la quinta ya son más serias, pero los rivales que tendremos son diferentes”, afirma, a la vez que reconoce que “preferiría haber tenido a estos rivales la próxima semana y no en esta”.

El Cangas llega a estos dos nuevos duelos después de haberse impuesto al Gaia por 28-36 esta misma semana en un choque en el que, tras una primera mitad irregular, “en la que no supimos entender el partido, especialmente en el apartado defensivo”, el cuadro de O Morrazo ofreció un notable rendimiento en el segundo periodo. “El 5.1 funcionó muy bien”, resume Moyano. Mario Dorado ejerció como avanzado en su estreno en esta pretemporada tras haber superado unos problemas físicos. Y la novedad consistió en la presencia de Santi López como central defensivo en el 5.1. “La falta de centímetros la compensa con otras cosas y en una defensa abierta no estás tan a expensas de los lanzamientos exteriores”, manifiesta Moyano.

Santi López ya está en dinámica de grupo, aunque con el minutaje completamente pautado. Este fin de semana jugará solamente un partido, con 15 minutos en cada tiempo. Dorado, por su parte, sí podrá jugar sin restricciones tras haberse encontrado perfectamente en Gaia. Así, solamente hay dos jugadores fuera del equipo. Son el central Manu Pérez y el portero Elcio Carvalho. El segundo llegará muy justo al inicio de la temporada, y el club trabaja ya con la previsión de que se pueda perder los primeros encuentros. Es por ello que Moyano ha iniciado un casting para elegir al portero que acompañará a Jorge Pérez en esos partidos. Mateo Pallas ha participado en tres amistosos, con un espectacular porcentaje ante el Gaia (46 por ciento) y ahora será el turno para Javi Fernández, que solo jugó un choque y este fin de semana lo hará en dos.

En líneas generales, Moyano está muy satisfecho con el rendimiento de los suyos en una pretemporada que agota las semanas de mayor carga física para ir entrando en una fase más centrada en lo táctico y en ir descendiendo el nivel de esfuerzo. El técnico va alternando diferentes actividades para hacer más ameno el trabajo, y si el pasado fin de semana tocó kayak de mar, ayer el equipo practicó fútbol en las instalaciones del colegio San Narciso.