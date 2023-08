Meira no es profeta en su tierra

La Sociedad Deportiva Samertolaméu no fue profeta en su tierra y finalizó última en una Bandeira Illa do Samertolaméu-Concello de Moaña en la que sí triunfo la Ziérbena de Dani Pérez. El entrenador moañés llevó a su equipo a lo más alto en unas aguas que conoce a la perfección y se adjudicó la victoria con casi seis segundos de renta sobre Hondarribia y con un colchón incluso más cómodo sobre el líder de la Liga Eusko Label, Bermeo Urdaibai.

El éxito de Pérez –y de algún otro ex de Meira como Sebastián Acervi o Manuel Caneda– restó amargor a la jornada de los locales, que no solo finalizaron últimos, sino que se dejaron dos puntos con respecto a Santurtzi, al colarse entre ambos barcos el de Lekittarra. La promoción ya está a cinco puntos. Y es que los ánimos del público que se congregó en el frente marítimo moañés para poder presenciar la regata no pudieron compensar la falta de vatios del equipo de David Costa, que en unas condiciones de mar buenas y con viento en contra, se quedan sin argumentos con los que poder competir ante tripulaciones mucho más poderosas físicamente.

Costa salió con el equipo que ha ido afinando en las últimas semanas, con Jacobo Gayo como patrón, Marco Antonio Castelao de piquero y José Boubeta y Alejandro Patiño de marcas. El resto del bote lo integraron José Ramón Durán, Francisco Rodríguez, Jacobo Lusquiños, Alejandro Rivas, Manuel Ángel Gondar, Daniel Fernández, Sergio Enrique Rodríguez, Ismael Curro, Manuel Bernárdez y el propio Costa. Los moañeses salieron en la calle 2 y el equipo aguantó el primer largo, cediendo cuatro segundos con Ondárroa y Santurtzi y tres con Kaiku gracias a una gran ciaboga. A la vuelta los problemas se hicieron más evidentes, con el viento en contra haciéndose notar y exigiendo un punto más a los remeros. Las desventajas se iban incrementando mientras Kaiku daba la vuelta a la tortilla y se situaba en cabeza de tanda. Los de Costa perdían ya 10 segundos con respecto a Santurtzi.

No mejoraron las cosas en el tercer largo, y la mirada de los moañeses comenzó a estar centrada en el mano a mano entre Ondárroa y Santurtzi, a fin de minimizar daños y que su máximo rival no ganase posiciones. El largo final sonrió a los moañeses, que vieron cómo Ondárroa superaba a Santurtzi por tan solo 30 centésimas.

Lekkittarra empeora a Santurtzi

Las malas noticias llegaron en la segunda tanda, al empeorar Lekittarra el tiempo de la Itsasoko Ama. En la última tanda llegó la alegría moañesa con el triunfo de una Ziérbena que aguantó el pulso durante tres largos a Hondarribia para meter una quinta marcha en el definitivo y llevarse la bandera de forma merecida.

David Costa, resignado, reconoció que “ya sabíamos que era un día complicado. En ría sufrimos mucho. Nosotros tenemos que aprovechar las regatas de mar”. El técnico de Samertolaméu admite que “sin vatios no hay nada que hacer más que sufrir”. De cara a la jornada de hoy, en Boiro, augura “una regata dura si no hay viento. Intentaremos aguantar”.