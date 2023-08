Tirán, fuera del playoff de ascenso a la ACT

La Sociedad Deportiva Tirán no estará en el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label. La Liga ACT ha desestimado los recursos presentados por la entidad que preside Eliseo Montenegro para intentar entrar en el listado de preinscritos, después de que el club no formalizase su presencia en el mismo en el plazo fijado por la organización. En una nota hecha pública, la directiva de la SD Tirán confirma su exclusión definitiva “tras un arduo proceso de apelación” y “a pesar de nuestros esfuerzos y argumentos presentados”.

Tirán considera la decisión un varapalo tanto para junta directiva como para los remeros y seguidores, además de “un revés en nuestras aspiraciones y objetivos deportivos”. Y anuncia que a final de temporada se convocará una reunión extraordinaria de socios en la que se expondrá “de forma minuciosa” las circunstancias que rodearon la no inscripción del club para el playoff de ascenso a la Liga Eusko Label, así como la batalla por intentar revertir esta situación.

La junta directiva anuncia que pondrá sus cargos a disposición de los socios, “en un acto de responsabilidad y compromiso con el futuro del club”. En el comunicado el club moañés resalta “ser una institución comprometida con la transparencia y el deber hacia nuestros socios y seguidores”. En este sentido, subraya que la directiva “tiene la responsabilidad de rendir cuentas y brindar información detallada sobre las circunstancias que llevaron a esta situación”.

Fuera de la prelista

La noticia saltó el pasado mes de mayo, cuando la Liga Eusko Label hizo pública la lista de 12 equipos inscritos para el playoff, en la que no se encontraba Tirán. Desde el club moañés se ha manifestado no tener constancia del correo informando de la apertura del plazo de inscripción. La hoja de ruta habitual es que la Liga Eusko Label informa a las otros ligas (Gallega y ARC) y son estas últimas las que se encargan de informar a los clubes. Aunque el correo consta como que salió de la Liga Gallega, en Tirán no se tuvo constancia de él. A pesar de las conversaciones posteriores con todas las partes implicadas para tratar de conseguir un periodo de gracia para anotarse, finalmente no ha sido posible.

La SD Tirán ocupa actualmente la tercera plaza en la Liga Gallega, fuera de las dos primeras posiciones, que son las que dan derecho a disputar el playoff. Ares suma 136 puntos y el Club do Mar Bueu 123 por los 117 de los moañeses.