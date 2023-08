Samertolaméu recorta otros dos puntos a Santurtzi

Hace una semana Samertolaméu Fandicosta estaba a doce puntos de Santurtzi y de la posibilidad de eludir el descenso directo. Prácticamente una quimera. Ahora esa diferencia es de solo cinco puntos y las esperanzas renacen en la trainera moañesa. Pero para ello debe seguir mejorando en el agua. Ayer en la XXXVI Bandera de Hondarribia le recortó otros dos puntos a la Sotera, aunque en realidad fue por un tremendo error –otro más– de su tripulación. Santurtzi fue descalificada de manera fulgurante en el tercer largo cuando era proa de la regata. Los vizcaínos se metieron en la calle de Kaiku y se tocaron en dos ocasiones, lo que provocó su eliminación inmediata.

Hasta ese momento no estaba siendo un buen día para Samertolaméu Fandicosta. Y eso que la tanda empezaba con una presión extra para Santurtzi. Los vascos protagonizaron una salida nula, lo que implicaba una sanción de tres segundos. Sin embargo, cuando se dio la salida buena enseguida se pusieron al frente de la regata y llegaron por delante a la primera ciaboga, con dos segundos de ventaja sobre A Terca de Meira.

En el segundo largo los moañeses sufrieron y la distancia se amplió rápidamente. Tanto que en la segunda virada Samertolaméu perdía 13 segundos frente a su rival.

Cuando peor pintaban las cosas para los de Moaña la fortuna se puso de su parte. En una maniobra incomprensible, sobre todo porque lideraba la regata, Santurtzi se adentró completamente en la calle de Kaiku y a apenas 500 metros para la última ciaboga ambas traineras llegaron a tocarse con las palas. Causa de descalificación inapelable para la Sotera. Un error que se suma al del pasado fin de semana, cuando se quedó con un tripulante menos por la caída de su piquero.

La parte negativa es que, hasta ese error, Samertolaméu se encontraba muy lejos de sus rivales y acabó última. Aún así estuvo a punto de recortar otro punto a Santurtzi porque las condiciones meteorológicas fueron empeorando y estuvo a punto de superar a la Lekitarra, que fue la última de la segunda manga. La diferencia fue de apenas medio segundo.

“La lectura es un poco agridulce. Tuvimos un golpe de suerte con la descalificación de Santurtzi, pero nosotros no hicimos nuestros deberes en el agua”, reconocía al final de la regata el entrenador de Meira, David Costa. La tripulación no completó una buena primera ciaboga y a partir de ese momento se vio muy atrás. “Las regatas de los sábados nos cuestan mucho. Es una suma de detalles: durante la semana no podemos entrenar todos juntos y luego está el viaje de los viernes”, apunta.

La descalificación de Santurtzi insufla nueva vida a Samertolaméu Fandicosta y hoy intentará recortar más esa diferencia para llegar en las mejores condiciones al próximo fin de semana, en el que rema en casa. “Aparte de la suerte hay que tener en cuenta que Santurtzi también puede estar empezando a pagar la presión que le estamos metiendo, les estamos apretando y recortando puntos”, argumenta Costa.

La victoria en la regata fue para Bermeo Urdaibai, que amplía su ventaja al frente de la general porque Hondarribia fue tercera. En medio se clasificó Ziérbena, entrenada por Dani Pérez. Hoy la competición se desplaza a la localidad vizcaína de Lekeitio.