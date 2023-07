Las regatas de ría no están hechas para la SD Samertolaméu. Sus tiempos están muy lejos de las demás embarcaciones que participan en esta liga de traineras, donde Urdaibai, Hondarribia y Zierbena van marcando distancias respecto a las demás. Ayer Urdaibai volvió a ganar. La embarcación de Meira volvió a sufrir, no había otra. Es aquí donde se ve la impotencia de un equipo que todavía no está hecho, como dice su entrenador David Costa, para competir en “vatios” con el resto. Ocurrió la semana pasada en Bilbao y se volvió a repetir en ésta. Ya en el sorteo de calles no hubo suerte y eso se convirtió en un escollo más para el equipo de David Costa, que ya había salido de Meira consciente de que la jornada no iba a ser propicia. Sabe las características de su equipo y no es precisamente su fuerte el mostrar potencia en la palada. Demasiados jóvenes como para pedirles eso. Pero lo bueno de todo es que con su estrecho perseguidor, Santurzi, solo perdieron un punto en la clasificación a pesar del mucho tiempo que le sacó ayer la mencionada embarcación. Samertolaméu Fandicosta hizo la regata en 20.55.34 y Santurzi en 20.29.28. Este tipo de regatas no deja buenas sensaciones ni al equipo ni a su entrenador, que sabe que la temporada va muy deprisa y que no hay tiempo para la remontada. Quedan 8 regatas de mar donde la embarcación de Meira puede recortar distancia para asegurar la permanencia, pero también sabe que ya no dependen tanto de ellos, que los demás lo tienen que hacer mal. Y ayer, asegura que lo hicieron mal, que quedaron de últimos porque no había más. Pero no es ningún tipo de reproche a su equipo, del que conoce perfectamente sus limitaciones, es que no le gusta poner excusas. Sabe con lo que cuenta y sabe que se necesita más tiempo.

Si en Sestao no había margen de error, en Castro ya es la última bala, como quien dice. Pero ahí la embarcación se mueve mejor. Los palistas saber navegar entre las olas y aprovecharlas para ganar posiciones, lo demostró en A Coruña o el Zierbena. Así que hay que dar un voto de confianza.