Samertolaméu redobla esfuerzos

La Sociedade Deportiva Samertolaméu está sufriendo en su temporada de regreso a la máxima competición del remo nacional, la Liga Eusko Label. Transcurridas las primeras cinco regatas los moañeses son últimos con 11 puntos en su casillero y, lo que tiene más relevancia, con una distancia de seis unidades con respecto a Santurtzi, que marca el puesto de playoff para evitar el descenso.

En este marco la tripulación de Meira encara una de las fases más duras de la temporada, pues deberá completar cinco regatas en apenas una semana: Este sábado 22 reman en jornada liguera en Sestao, en plena ría de Bilbao. El domingo lo hacen en aguas abiertas, en Castro-Urdiales. El martes 25, sin apenas tiempo para coger oxígeno, los moañeses disputan el Campeonato Gallego de Traineras en las aguas coruñesas de Ares. Y el próximo fin de semana concluyen el mes de julio con regatas en Getxo y Santurtzi. Ante este sobreesfuerzo el entrenador, David Costa, no busca excusas. “Ya conocíamos este calendario al inicio de la temporada”. Eso sí, reconoce que “lo más importante para el club es sumar los máximos puntos posibles en la liga para intentar salvarnos”.

Pese a todo, el técnico asegura que el Día de Galicia “no tiraremos el campeonato gallego. Haremos rotaciones, pero somos una embarcación de ACT y eso tiene que notarse. Pelearemos por la victoria y cumpliremos con lo que se espera de nosotros”, aclara.

Sobre el complicado mes de julio a nivel clasificatorio, David Costa asegura que la moral de sus remeros no se está resintiendo. “Ya hablamos durante mucho tiempo de que iba a ser duro. Estábamos preparados para que esta pelea por salvarnos no nos cogiese de sorpresa. Tenemos que pelear cada punto”. Si bien reconoce que el pasado sábado, en la contrarreloj en la ría de Bilbao, “las cosas no salieron bien, aunque ya sabíamos que no era una prueba propicia”, el entrenador asegura que el domingo en Orio “competimos mucho mejor. No estuvimos muy lejos de Orio en su propia casa y la pena es que superamos al CR Cabo da Cruz, que no es un rival directo”.

Para el cuerpo técnico de la SD Samertolaméu la receta para meterse en la pelea por la salvación es clara: “tenemos que hacer bien las cosas y salir contentos con nuestro rendimiento en cada regata. A partir de ahí es necesario que los rivales pinchen en algún momento”. El míster apunta a que los puntos logrados “están bastante por debajo de los tiempos y el rendimiento que estamos dando realmente”.

“En Castro, con el oleaje, es posible recortar puntos a los rivales directos”

El técnico de la SD Samertolaméu, David Costa, ya tiene en la cabeza las dos regatas que su tripulación tiene que disputar el fin de semana en Euskadi. “En Sestao, al ser en la ría, será clave el sorteo de calles. Si tengo que elegir prefiero que nos toquen las centrales, pero al final las corrientes afectan de forma distinta en los largos de ida y vuelta y nunca se sabe qué favorece más”. De todas formas, el sábado augura una regata con mucha igualdad. Distinta será la del domingo en la costa de Cantabria. “En Castro-Urdiales suele haber fuerte oleaje de costado y el viento también es importante en mar abierto. Será dura, pero es una regata que permite mayores diferencias y más propicia para intentar superar a nuestros rivales directos y, si es posible, meter alguna embarcación por el medio para empezar a recortar puntos”, indica. Pese al complicado arranque la plantilla de la SD Samertolaméu es consciente de que “solo llevamos cinco regatas” y por lo tanto todavía tienen mucho que decir en la Liga Eusko Label para intentar llegar al mes de agosto con las opciones intactas de pelear por la salvación.