Samertolaméu naufraga en el río

Lo había advertido David Costa en la víspera y ayer la regata de Bilbao le dio la razón al entrenador de la Sociedad Deportiva Samertolaméu. El río se convirtió en una trampa para la tripulación de Meira, que acabó última, a una considerable distancia de sus rivales directos. Las especiales circunstancias de la prueba de la capital vasca, con las corrientes, las mareas y el embudo que forma el Nervión jugaron en contra de los moañeses, que no consiguieron adaptarse y acabaron pagando un mal día en una jornada en la que triunfó Hondarribia, que se colocó líder por delante del Ziérbena Bahías de Bizkaia de Dani Pérez.

Lo cierto es que Samertolaméu ya tuvo que afrontar muy mermado la cita. Al lesionado Víctor Rodríguez se unieron las bajas de José Boubeta, Manu Bernárdez y Dani Fernández, demasiado importantes para un barco que no va sobrado de vatios. Así las cosas, Costa dio la alternativa a Francisco Riobó y a José Luis Patiño, que se estrenaron en la competición, el segundo de ellos a sus 46 años de edad. Los moañeses fueron los primeros en salir en la contrarreloj, por lo que tampoco podían contar con referencias visuales de sus rivales.

El primer largo ya hizo perder a los moañeses algunos segundos con respecto a sus tres rivales de tanda, que remaban en tiempos muy similares, segundo arriba, segundo abajo. Pero el largo de vuelta fue el que comenzó a condenar a los de O Morrazo, que no encontraron la trayectoria buena para poder remontar. En un lugar tan específico como el Nervión, desviarse apenas unos metros supone ir a favor de corriente o quedarse anclado, la diferencia entre salir a flote o hundirse.

Con Kaiku tomando la cabeza, y Santurtzi y Ondárroa a su estela, Meira ya se dejaba 20 segundos con todos ellos y la situación no mejoró en los últimos dos largos, dejándose casi medio minuto al final. “Sabíamos a dónde veníamos, pero también es cierto que hemos quedado un poco más lejos de lo previsto”, reconocía el técnico, que apuntaba, no obstante, que desde la trainera –él remó– “no tuvimos unas sensaciones tan malas como el resultado, que fue horrible”. Asume que “el río tiene unas direcciones determinadas, y a poco que te equivoques no hay nada que hacer”, pero también matiza que debe ver y analizar la regata con calma para poder “saber exactamente qué nos ha ocurrido”.

La segunda tanda estuvo especialmente disputada, con Lekittarra descolgada, pero con Cabo da Cruz, Orio y Donostiarra en el mismo segundo. Y la tanda de honor ofreció un bonito duelo entre Hondarribia y Ziérbena que se decantó a favor de los primeros, que se llevaron regata y liderato. Urdaibai acabó tercero y sigue a su estela, demostrando que este año, la Liga parece cosa de tres.

Hoy será el turno de la Bandera de Orio, con unas condiciones más favorables para Samertolaméu, que llegará con ganas de desquitarse. Costa recuperará a Manuel Bernárdez y a Dani Fernández, que ayer no pudieron estar a tiempo por motivos laborales.