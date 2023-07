Rodrigo Corrales: “El balonmano me encontró, pero los amigos me engancharon a él”

Igual de desenvuelto que en la final de un Campeonato de Europa o en una Final Four se mostró ayer Rodrigo Corrales ante los jugadores de las Escolas de Verán del Balonmán Cangas. El portero de los Hispanos y del Veszprem húngaro visitó por sorpresa el campus que acoge el pabellón de O Gatañal para compartir espacio con los más jóvenes, comentar aspectos de su vida deportiva y para regalarles alguna frase como la de que “el balonmano me encontró, pero los amigos me ayudaron a seguir, a engancharme a él”.

Fueron apenas 30 minutos, pero suficientes para hacer las delicias del cerca de un centenar de niños que escucharon con auténtica devoción la intervención de uno de los deportistas cangueses más ilustres. Pepe Camiña, responsable de comunicación y excompañero de Corrales en las categorías inferiores del Cangas, fue el encargado de presentar al portero internacional y de dar paso a un vídeo con algunas de las paradas del exjugador de Huesca, Barcelona y Paris Saint Germain, mientras el silencio del pabellón solo era roto por los “oooh” de admiración de los presentes. Luego tomó la palabra Corrales para hablar de su trayectoria desde que comenzó a jugar al balonmano en Cangas hasta su paso por diferentes clubes, la llegada al Veszprem y su papel en la selección española. Los más pequeños fueron los encargados de romper el hielo con preguntas más inocentes para que poco a poco todos se fuesen liberando y preguntando sin ataduras. Más de uno –no solo quien formuló la pregunta– se congratuló cuando Corrales dijo que había empezado en el balonmano a los 12 años. Eso sí, el meta insistió en la necesidad de tener una cultura del esfuerzo para poder alcanzar los objetivos soñados. Sea cual sea el deporte elegido “hay que dedicarle mucho trabajo, pero sin olvidar la parte de los estudios”. Para aquellos con aspiraciones más altas dejó otra frase para el recuerdo. “Las horas de entrenamiento son muy importantes, pero si quieres seguir mejorando, hay que pedirle más al entrenador”, sentenció. “La clave es que todos jugamos para todos” Corrales se mostró agradablemente sorprendido por el ambiente balonmanístico que ha visto en Cangas en estas vacaciones, un reflejo de lo que fue la temporada en O Gatañal, pero especialmente en la segunda vuelta. Y aludió a ese buen momento para comentar a los alumnos de las escuelas que él se había enganchado al balonmano en la primera etapa de Alen Muratovic, en uno de los grandes momentos de la historia del Frigoríficos del Morrazo, con el pabellón de O Gatañal acumulando llenos. Fotografías, autógrafos y portería Tras la charla llegó el momento más esperado. Corrales hizo gala de paciencia para firmar las camisetas de las escuelas a todos los niños que se lo pidieron, posar para múltiples fotografías e incluso ponerse bajo palos para recibir los lanzamientos de los jóvenes. Incluso uno de los alumnos, que ayer no había ido a la actividad al encontrarse enfermo, llegó a última hora al pabellón al enterarse para poder inmortalizar el momento. Corrales también hace cantera en Cangas.